Простые рецепты вкуснейшего варенья, джема и желе из смородины

В сезон ягод нужно не упустить возможность порадовать родных вкусненьким и сделать заготовки на зиму, - в частности, сварить варенье, джем, желе из красной или черной смородины.

OBOZREVATEL.Smak собрал лучшие пошаговые рецепты для этого с фотографиями процесса.

Варенье из черной смородины, приготовленное по нашему рецепту, станет не только вкусным лакомством к чаю, но и незаменимым помощником при простуде в холодное время года.

Оно содержит множество витаминов, имеет отличные вкусовые качества как самостоятельное блюдо и как дополнение к мороженому, блинчикам, выпечке.

Многие предпочитают черную смородину в виде джема, а не варенья, - так блюдо получается более нежным и эстетическим на вид, при этом, сладким, полезным, с нотками кислинки.

Смотрите список ингредиентов и детальные инструкции по приготовлению джема из черной смородины на OBOZREVATEL.Smak по этой ссылке.

Чуть больше времени займет приготовление джема из красной смородины, но с помощью нашего рецепта он получится идеальным, с приятным ярким вкусом и кислинкой.

Для блюда нужно совсем немного ингредиентов, в то время как с инструкциями по приготовлению оно получится даже у начинающего кулинара.

В качестве альтернативы варенью и джему можно приготовить желе из красной смородины по нашему рецепту, - оно получится густым, похожим на повидло, при этом, его можно будет есть сразу или же закатать в банки, чтобы потом лакомиться в любое время года.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал подборку пяти лучших рецептов сырников.

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