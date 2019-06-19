Простые и сытные блюда на праздник: необычные рецепты, которые удивят гостей

В летнюю пору года куда как чаще устраивают разномастные вечеринки и праздники, в связи с чем актуальны рецепты блюд, которыми можно накормить сразу много людей.

Подборку таких блюд от шеф-поваров предоставили на NBC News.

Отмечается, что прежде всего делают упор на блюдах, которые имеют достаточно большую энергетическую ценность и вкусовые качества, но не требуют при этом большой затраты сил и времени на приготовление.

В частности, это касается разномастных салатов с мясом, яйцами, бобовыми, - смотрите на OBOZREVATEL.Smak, как приготовить салат с фасолью и курицей, или же теплый салат с телятиной.

На случай, если кто-то в компании следит за своей фигурой или имеет проблемы со здоровьем, лучше предусмотрительно приготовить салат с авокадо, это займет всего 15 минут.

Кроме того, актуальны и мясные блюда. Среди них можно отметить такие как мясо по-французски и мясной рулет, - готовить их сравнительно несложно, но насыщают они надолго.

Отличным выбором является и овощное рагу с мясом. При малых затратах времени на приготовление, блюдо универсально, нравится всем и при правильном приготовлении имеет красивый вид.

Конечно же, на каждой вечеринке должны быть десерты, - всегда удачным вариантом являются эклеры, перед ними просто невозможно устоять.

Не забудьте и о напитках. Ранее публиковалась отличная подборка рецептов приготовления лимонадов на любой вкус, - особенно интересными вариантами являются имбирный и апельсиновый с мятой.

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