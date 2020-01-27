Простой рецепт восхитительной запеканки с фаршем

Не затрачивая много времени и усилий можно приготовить сказочно вкусную запеканку с мясом.

FoodOboz предлагает рецепт самой простой запеканки из свиного фарша и отварных макарон под сыром.

Это универсальное блюдо подходит на завтрак, обед или ужин.

Особый вкус и аромат запеканке придают яичная заливка и аппетитная сырная корочка сверху.

Как приготовить такую запеканку, смотрите в нашем детальном рецепте по этой ссылке .

Запеканка из макарон и фарша

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