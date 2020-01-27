Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Кулинарные новости

Простой рецепт восхитительной запеканки с фаршем

223
Читать материал на украинском

Не затрачивая много времени и усилий можно приготовить сказочно вкусную запеканку с мясом.

FoodOboz предлагает рецепт самой простой запеканки из свиного фарша и отварных макарон под сыром.

Это универсальное блюдо подходит на завтрак, обед или ужин.

Особый вкус и аромат запеканке придают яичная заливка и аппетитная сырная корочка сверху.

Как приготовить такую запеканку, смотрите в нашем детальном рецепте по этой ссылке.

Запеканка из макарон и фарша

Запеканка из макарон и фарша

Читайте также:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы