Простой рецепт восхитительного французского блюда с фаршем

Французская кухня славится своей изысканностью и утонченностью и гратен - одна из ее изюминок.
Известные блюда с вековой историей доведены французами до совершенства и давно пользуются популярностью во всем мире.
FoodOboz предлагает вашему вниманию самое распространененное блюдо – гратен с мясным фаршем и картофелем.
Из простых продуктов получается очень вкусный, сытный гратен с румяной корочкой, который можно подавать на обед и ужин. Также такая несложная закуска прекрасно впишется в праздничное меню.
Как приготовить этот шедевр французской кухни, читайте в нашем пошаговом рецепте по этой ссылке: Мясной гратен.
Мясной гратен
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