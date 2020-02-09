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Простой рецепт восхитительного французского блюда с фаршем

6.5т
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Французская кухня славится своей изысканностью и утонченностью и гратен - одна из ее изюминок.

Известные блюда с вековой историей доведены французами до совершенства и давно пользуются популярностью во всем мире.

FoodOboz предлагает вашему вниманию самое распространененное блюдо – гратен с мясным фаршем и картофелем.

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Из простых продуктов получается очень вкусный, сытный гратен с румяной корочкой, который можно подавать на обед и ужин. Также такая несложная закуска прекрасно впишется в праздничное меню.

Как приготовить этот шедевр французской кухни, читайте в нашем пошаговом рецепте по этой ссылке: Мясной гратен.

Мясной гратен

Мясной гратен

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