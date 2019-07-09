Простой рецепт вкусного салата с фасолью, который вполне заменит ужин

Салат с фасолью, яйцами и крабовыми палочками, - очень вкусное и сытное блюдо, которое готовится несколько минут, но при этом может заменить полноценный ужин.

Рецепт данного кушанья опубликовала блогер "Оля готовит" на Яндекс.Дзен, сообщает OBOZREVATEL.Smak.

Для приготовления нужно: 200 г крабовых палочек, банка консервированной фасоли, один помидор, три яйца, заправка, зелень и специи по вкусу.

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Фасоль лучше брать красную, тщательно промыть, яйца и крабовые палочки порезать мелкими кубиками, помидор порезать как удобно.

Лучше заправлять салат натуральными заправками, но подойдет и магазинный майонез. Зелень, соль и перец добавить по вкусу.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak публиковал простой рецепт вкуснейших жареных цуккини с чесночным соусом.

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