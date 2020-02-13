Простой рецепт вкуснейшего праздничного пирога с грибами

Вкусный, сытный и румяный открытый грибной пирог – идеальное блюдо для праздничного стола или романтического ужина.

Такая домашняя выпечка готовится очень просто из минимального набора ингредиентов, при этом результат всегда неизменный – восхитительный пирог не оставит никого равнодушным.

Подавать это блюдо можно как в горячем, так и в холодном виде. Особый вкус и сочность ему придает пряная сливочно-сырная заливка с зеленью.

В нашем рецепте используются шампиньоны, но вы можете выбрать другие грибы на свой вкус, в любом случае – результат превзойдет все ожидания!

Рецепт этого блюда читайте по ссылке: Пирог с грибами.

Пирог с грибами

Напомним. ранее FoodOboz публиковал рецепт лучшего праздничного салата со свеклой и мясом.

Читайте также:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!