Простой рецепт вкуснейшего праздничного пирога с грибами

Вкусный, сытный и румяный открытый грибной пирог – идеальное блюдо для праздничного стола или романтического ужина.
Такая домашняя выпечка готовится очень просто из минимального набора ингредиентов, при этом результат всегда неизменный – восхитительный пирог не оставит никого равнодушным.
Подавать это блюдо можно как в горячем, так и в холодном виде. Особый вкус и сочность ему придает пряная сливочно-сырная заливка с зеленью.
В нашем рецепте используются шампиньоны, но вы можете выбрать другие грибы на свой вкус, в любом случае – результат превзойдет все ожидания!
Рецепт этого блюда читайте по ссылке: Пирог с грибами.
Пирог с грибами
Напомним. ранее FoodOboz публиковал рецепт лучшего праздничного салата со свеклой и мясом.
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