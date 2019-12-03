Простой рецепт вкуснейшего чизкейка без выпечки

На приготовление такого популярного десерта как чизкейк совсем не обязательно тратить много времени.

Кроме того, это сырное лакомство легко готовится без выпечки! А любят его и взрослые, и дети.

История изобретения чизкейка уходит глубоко в античные времена. Но его современная вариация появилась в США в 1920-х годах. Американские рестораторы стали готовить нежный сырный пирог, в который тут же все влюбились.

FoodOboz предлагает самый простой рецепт чизкейка из творога и любого песочного печенья. Читайте его по ссылке: Чизкейк без выпечки.

Чизкейк без выпечки

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