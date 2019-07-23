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Простой рецепт витаминного супа из кабачков и спаржи

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Лето – идеальное время для легких супов из свежих сезонных овощей!

SmakObozrevatel предлагает простой рецепт этого блюда, на приготовление которого уйдет максимум полчаса вашего времени.

Итак, для кабачкового супа со спаржей понадобятся: кабачок, спаржа, баклажан, сельдерей помидоры, и набор специй.

Все овощи нужно нарезать соломкой и сварить, по желанию добавить готовое лечо и томатную пасту.

Такой суп считается диетическим, так как в нем много витаминов, микроэлементов, необходимой для кишечника клетчатки и нет жирных продуктов или пережарки.

Детальный рецепт этого вкусного овощного блюда ищите по ссылке: Витаминный суп из кабачков и спаржи.

Простой рецепт витаминного супа из кабачков и спаржи

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