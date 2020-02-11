Простой рецепт потрясающих котлет из фасоли

В качестве дополнительного источника белка и витаминов в любое время года можно добавлять в рацион разномастные блюда из фасоли.

FoodOboz предлагает рецепт вкуснейших котлет из фасоли.

В среднестатистических бобовых больше белка, чем в курятине, при этом, практически нет жиров при практически одинаковой калорийности.

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Кроме того, фасоль содержит массу белка и пищевых волокон, витамины РР, С, группы В, холин, калий и другие микроэлементы, что делает ее куда полезнее мяса для пищеварительной системы.

А при правильном приготовлении бобовые не уступят мясу и во вкусовых аспектах.

Для приготовления вкуснейших фасолевых котлет Вам понадобится непосредственно фасоль, лук, яйца, масло, специи, и около получаса времени (при условии заблаговременного замачивания бобовых).

Смотрите пошаговый рецепт приготовления котлет из фасоли по этой ссылке.

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт невероятно вкусных печеночных оладий.

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