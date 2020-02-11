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Простой рецепт потрясающих котлет из фасоли

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В качестве дополнительного источника белка и витаминов в любое время года можно добавлять в рацион разномастные блюда из фасоли.

FoodOboz предлагает рецепт вкуснейших котлет из фасоли.

В среднестатистических бобовых больше белка, чем в курятине, при этом, практически нет жиров при практически одинаковой калорийности.

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Кроме того, фасоль содержит массу белка и пищевых волокон, витамины РР, С, группы В, холин, калий и другие микроэлементы, что делает ее куда полезнее мяса для пищеварительной системы.

А при правильном приготовлении бобовые не уступят мясу и во вкусовых аспектах.

Для приготовления вкуснейших фасолевых котлет Вам понадобится непосредственно фасоль, лук, яйца, масло, специи, и около получаса времени (при условии заблаговременного замачивания бобовых).

Смотрите пошаговый рецепт приготовления котлет из фасоли по этой ссылке.

Простой рецепт потрясающих котлет из фасоли

Напомним, ранее FoodOboz публиковал рецепт невероятно вкусных печеночных оладий.

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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Котлеты из фасоли? Ну, да. Самое оно для хрюнделей. Если ещё из желудей - вообще кайф.
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