Простой рецепт: полезная и вкусная пицца на кабачковом "тесте"

Для тех, кто считает калории, или просто не слишком любит обычное тесто в пиццах, есть замечательное решение – основа из кабачков.
Эта пицца готовится на сковороде с начинкой из колбасы, сыра и помидоров. Кроме того, что это очень вкусно, такой пиццы можно съесть много и не переживать за свою фигуру, пишет tochkazoru.
Кабачковая пицца
Для пиццы нужно
- 1 небольшой кабачок,
- 1 яйцо,
- 2 столовые ложки муки,
- Несколько ломтиков колбасы,
- 1-2 помидора,
- 100 граммов сыра,
- растительное масло для жарки,
- соль.
Кабачок промыть и натереть на терке. Переложить в миску, посолить и хорошо перемешать. Примерно через 5 минут необходимо отжать из кабачковой заготовки лишнюю жидкость, добавить куриное яйцо, муку и перемешать.
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На разогретую сковороду с растительным маслом равномерно выложить кабачковое тесто.
Нужно обжарить основу с одной стороны до золотистого цвета и перевернуть. Положить сверху нарезанные кольцами колбасу и помидоры, посыпать тертым сыром. Блюдо накрыть крышкой и жарить на медленном огне еще около 10 минут.
Так же можно приготовить эту пиццу и в духовке, тогда не понадобится переворачивать кабачковую массу, а после того, как пицца собрана, сразу отправить ее запекаться в форме при температуре 180-190 градусов на 20 минут.
Кабачковая пицца
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