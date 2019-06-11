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Простой рецепт: полезная и вкусная пицца на кабачковом "тесте"

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Для тех, кто считает калории, или просто не слишком любит обычное тесто в пиццах, есть замечательное решение – основа из кабачков.

Эта пицца готовится на сковороде с начинкой из колбасы, сыра и помидоров. Кроме того, что это очень вкусно, такой пиццы можно съесть много и не переживать за свою фигуру, пишет tochkazoru.

Кабачковая пицца

Кабачковая пицца

Для пиццы нужно

- 1 небольшой кабачок,

- 1 яйцо,

- 2 столовые ложки муки,

- Несколько ломтиков колбасы,

- 1-2 помидора,

- 100 граммов сыра,

- растительное масло для жарки,

- соль.

Кабачок промыть и натереть на терке. Переложить в миску, посолить и хорошо перемешать. Примерно через 5 минут необходимо отжать из кабачковой заготовки лишнюю жидкость, добавить куриное яйцо, муку и перемешать.

Читайте: Как приготовить самую вкусную пиццу. Рецепты и советы опытного кулинара

На разогретую сковороду с растительным маслом равномерно выложить кабачковое тесто.

Нужно обжарить основу с одной стороны до золотистого цвета и перевернуть. Положить сверху нарезанные кольцами колбасу и помидоры, посыпать тертым сыром. Блюдо накрыть крышкой и жарить на медленном огне еще около 10 минут.

Так же можно приготовить эту пиццу и в духовке, тогда не понадобится переворачивать кабачковую массу, а после того, как пицца собрана, сразу отправить ее запекаться в форме при температуре 180-190 градусов на 20 минут.

Кабачковая пицца

Кабачковая пицца

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Созонова Оксана
Созонова Оксана
Огpомнoе спaсибо тому, ктo пoказал мне этoт сaйт WWW.PIFIMAS.COM PLANOSPOTIFY.COM/i4slf1 Прocто пpoйдя oпpос пoлучилa почти пoлугодовую заpплатy)) Пoльзуйтeсь, пока еще ecть вoзможноcть=)
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