Простой рецепт очень вкусной начинки для кабачков

Одним из важнейших этапов в приготовлении блюд является подготовка начинки, которой можно фаршировать любые овощи, в том числе и кабачки.

Таким рецептом делится автор паблика "Оля готовит", передает OBOZREVATEL.Smak.

Для приготовления вкуснейшей начинки для кабачков понадобится 500 грамм куриных сердечек, 3 кабачка среднего размера, 1 луковица, 1 ложка сметаны, 2 помидора. Соль и перец добавляется на собственное усмотрение.

В первую очередь нужно начать с подготовки кабачков – желательно взять овощи среднего размера, разрезать их на цилиндры длиной приблизительно в 8-10 сантиметров и вырезать оттуда сердцевину, стараясь не повредить дно овоща.

После этого следует выложить заготовки на противень, заранее застеленный пергаментной бумагой и посыпать щепоткой соли.

Для начинки берем 500 грамм куриных сердечек, вырезаем все лишнее и нарезаем их мелкими кубиками. Обжариваем их на сковороде с луком примерно 15 минут, перекладываем в тарелку и добавляем 1 столовую ложку сметаны. Тщательно перемешиваем смесь.

Далее раскладываем начинку по формочкам из кабачков, накрывая их тонко порезанными помидорами.

Отправляем фаршированные кабачки в разогретую до 200 градусов духовку на 35-45 минут. По окончанию приготовления блюдо нужно достать из духовки и дать ему постоять где-то 10 минут.

Ранее OBOZREVATEL.Smak поделился рецептом приготовления вкуснейших палочек из кабачков.

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