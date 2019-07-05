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Простой рецепт очень вкусной начинки для кабачков

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Одним из важнейших этапов в приготовлении блюд является подготовка начинки, которой можно фаршировать любые овощи, в том числе и кабачки.

Таким рецептом делится автор паблика "Оля готовит", передает OBOZREVATEL.Smak.

Для приготовления вкуснейшей начинки для кабачков понадобится 500 грамм куриных сердечек, 3 кабачка среднего размера, 1 луковица, 1 ложка сметаны, 2 помидора. Соль и перец добавляется на собственное усмотрение.

Простой рецепт очень вкусной начинки для кабачков

В первую очередь нужно начать с подготовки кабачков – желательно взять овощи среднего размера, разрезать их на цилиндры длиной приблизительно в 8-10 сантиметров и вырезать оттуда сердцевину, стараясь не повредить дно овоща.

Простой рецепт очень вкусной начинки для кабачков

После этого следует выложить заготовки на противень, заранее застеленный пергаментной бумагой и посыпать щепоткой соли.

Для начинки берем 500 грамм куриных сердечек, вырезаем все лишнее и нарезаем их мелкими кубиками. Обжариваем их на сковороде с луком примерно 15 минут, перекладываем в тарелку и добавляем 1 столовую ложку сметаны. Тщательно перемешиваем смесь.

Простой рецепт очень вкусной начинки для кабачков
Простой рецепт очень вкусной начинки для кабачков

Далее раскладываем начинку по формочкам из кабачков, накрывая их тонко порезанными помидорами.

Простой рецепт очень вкусной начинки для кабачков
Простой рецепт очень вкусной начинки для кабачков

Отправляем фаршированные кабачки в разогретую до 200 градусов духовку на 35-45 минут. По окончанию приготовления блюдо нужно достать из духовки и дать ему постоять где-то 10 минут.

Простой рецепт очень вкусной начинки для кабачков

Ранее OBOZREVATEL.Smak поделился рецептом приготовления вкуснейших палочек из кабачков.

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