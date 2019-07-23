Простой рецепт, как вкусно приготовить гриб-зонтик, с фото

В июне начинается сезон сбора довольно интересных грибов-зонтиков, которые можно, как и другие грибы, очень вкусно готовить вместе с картошкой в духовке.

OBOZREVATEL.Smak приготовил простые пошаговые инструкции по приготовлению этого блюда.

Стоит заметить, что данный вид грибов относится к сорту шампиньоновых и, хотя они по внешнему виду сильно похожи на некоторые виды поганок, их вкусовые качества признаны отменными, некоторые даже считаются деликатесными.

Так, немногие рискуют собирать грибы-зонтики, лишь опытные грибники и гурманы, точно знающие, как не перепутать их с вредными двойниками.

Грибы-зонтики начинают расти уже с июня месяца и попадаются в самых разных местностях, начиная от лесных чащ и кончая просторными лугами.

Что примечательно, не нужно сильно мудрить, чтобы легко и вкусно приготовить грибы-зонтики, их можно использовать в кулинарии как обычные шампиньоны.

Смотрите детальный пошаговый рецепт приготовления грибов с картошкой в духовке по этой ссылке.

Напомним, ранее OBOZREVATEL.Smak писал, как можно вкусно и просто приготовить к ужину курочку.

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