Простой рецепт, как приготовить вкусный овсяноблин на завтрак

Сложно рассчитывать на продуктивный и насыщенный день без питательного и вкусного завтрака.

FoodOboz предлагает рецепт овсяноблина с шоколадом и бананом.

Отмечается, что у любителей здорового образа жизни давно популярны различные вариации блинов из овсянки. Если использовать крупные хлопья не быстрого приготовления, то такое блюдо действительно будет куда полезнее традиционных блинов.

Новости Рецепт потрясающего французского десерта для похудения

Веганы тоже могут готовить овсяноблин, заменив яйца на бананы, перемолотые семена с водой или крахмал.

На приготовление сладкого и вкусного блинчика нужно всего около 20 минут, а заряд энергии позволит хорошо себя чувствовать еще очень долго.

Смотрите пошаговый рецепт овсяноблина на завтрак с фото по этой ссылке.

Если же Вы не приверженец здорового питания, ранее FoodOboz публиковал рецепт полноценного, очень сытного и вкусного завтрака.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!