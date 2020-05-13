Простой рецепт итальянского шедевра: бискотти с клюквой

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы представляем вашему вниманию рецепт, которым в Instagram поделилась фуд-блогер Таня Нарута.

БИСКОТТИ С КЛЮКВОЙ

Ингредиенты

сливочное масло - 40 гр,

яйца - 2 шт,

сахар - 120 гр,

мука - 220 гр,

миндаль - 100 гр,

сладкая клюква - 50 гр,

цедра одного апельсина,

цедра одного лимона,

разрыхлитель - 1 пачка.

Приготовление

Взбиваем миксером яйца, сахар и масло до однородной пышной консистенции. Добавляем цедру апельсина и лимона, перемешиваем. Вводим муку и разрыхлитель. Получится густое липкое тесто, всыпаем миндаль и клюкву и ещё раз перемешиваем. Заворачиваем тесто в плёнку и даём ему отдохнуть в холодильнике 40 минут.

Отдохнувшее тесто достаём из холодильника, делим на две части и формируем два батона. Разогреваем духовку до 180 градусов, а противень застилаем пергаментной бумагой, на которую выкладываем батоны теста. Выпекаем около 20-25 минут. Как только они начнут затвердевать, вынимаем, даём немного остыть и разрезаем наискосок толщиной около 1-1,5 см. Снова отправляем печенье в духовку, но уже на 10-15 минут. Достаем из духовки и даем полностью остыть.

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL о том, стоит ли во время карантина употреблять алкоголь. С этими рекомендациями вы можете ознакомиться здесь.

С советами специалиста о том, как правильно соблюдать водный режим во время карантина, можно ознакомиться здесь.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!