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Простой рецепт итальянского шедевра: бискотти с клюквой

2.1т
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OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с интересными рецептами, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы представляем вашему вниманию рецепт, которым в Instagram поделилась фуд-блогер Таня Нарута.

Простой рецепт итальянского шедевра: бискотти с клюквой

БИСКОТТИ С КЛЮКВОЙ

Ингредиенты

  • сливочное масло - 40 гр,

  • яйца - 2 шт,

  • сахар - 120 гр,

  • мука - 220 гр,

  • миндаль - 100 гр,

  • сладкая клюква - 50 гр,

  • цедра одного апельсина,

  • цедра одного лимона,

  • разрыхлитель - 1 пачка.

Приготовление

Взбиваем миксером яйца, сахар и масло до однородной пышной консистенции. Добавляем цедру апельсина и лимона, перемешиваем. Вводим муку и разрыхлитель. Получится густое липкое тесто, всыпаем миндаль и клюкву и ещё раз перемешиваем. Заворачиваем тесто в плёнку и даём ему отдохнуть в холодильнике 40 минут.

Отдохнувшее тесто достаём из холодильника, делим на две части и формируем два батона. Разогреваем духовку до 180 градусов, а противень застилаем пергаментной бумагой, на которую выкладываем батоны теста. Выпекаем около 20-25 минут. Как только они начнут затвердевать, вынимаем, даём немного остыть и разрезаем наискосок толщиной около 1-1,5 см. Снова отправляем печенье в духовку, но уже на 10-15 минут. Достаем из духовки и даем полностью остыть.

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL о том, стоит ли во время карантина употреблять алкоголь. С этими рекомендациями вы можете ознакомиться здесь.

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Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт питание
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