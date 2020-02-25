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Простой и полезный весенний салат с черемшой

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Последние зимние дни и начало весны всегда является тем временем, когда хочется разнообразить рацион природными продуктами и зеленью.

Именно салат с черемшой тут приходит на выручку, неспроста его так любили наши прабабушки.

Стоит отметить, что рецепт этого простейшего блюда не менялся столетиями.

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В листьях черемши содержится "ударная доза" витамина С, а также эфирные масла и фитонциды. Поэтому ее потребление в пищу позитивно влияет на иммунитет человека.

Основу полезного действия свежей черемши приписывают серосодержащему эфирному маслу, которое имеет выраженное антибактериальное действие.

Поэтому салат с черемшой - это не просто вкусное блюдо, а еще и очень полезное!

FoodOboz предлагает приготовить его по проверенному рецепту, который доступен по ссылке: Салат с яйцом и черемшой.

Салат с яйцом и черемшой

Салат с яйцом и черемшой

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салат еда
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