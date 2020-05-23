Как правильно заморозить спаржу

Для того, чтобы правильно заморозить спаржу, нужно знать несколько важных нюансов, которые обеспечат сохранение питательных свойств этого деликатеса.

В первую очередь, спаржу необходимо вымыть, перебрать, обрезать все испорченные части.

Всю вымытую спаржу нарезаем на кусочки удобной длины.

Перекладываем нарезанную спаржу в металлический дуршлаг и опускаем его в кастрюлю с кипящей водой.

Накрываем кастрюлю крышкой и бланшируем спаржу в течение 4 минут.

Спустя три минуты вынимаем дуршлаг из кипящей воды и сразу же опускаем в миску с ледяной водой. Желательно, чтобы в этой воде были кусочки льда.

Когда спаржа остынет, вынимаем дуршлаг из воды и даем воде стечь.

Перекладываем спаржу в контейнер, плотно закрываем крышку и убираем контейнер в морозильную камеру.

Как использовать замороженную спаржу

Замороженную спаржу не стоит предварительно размораживать, так она потеряет и цвет, и вкус. Спаржу можно отварить или потушить, с овощами, но класть ее в сотейник или в кастрюлю нужно в замороженном виде.

Если вы хотите, чтобы ваша спаржа после варки держала форму и была слегка хрустящей, отваривайте ее в воде с добавлением щепотки соли и чайной ложки сахара. Замороженную спаржу стоит варить не более 10 минут, после чего вода должна быть слита. Отваренную спаржу можно использовать при приготовлении различных блюд, начиная от овощных омлетов до запеканок.

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