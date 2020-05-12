Просто и вкусно: рецепт необычной панна-котты

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт клубничной панна-котты.

КЛУБНИЧНАЯ ПАННА-КОТТА

Ингредиенты

клубника - 350 гр,

сливки 33% - 150 гр,

сахар - 100 гр,

желатин - 7 гр,

ванильный экстракт - 5 мл,

мята - 2 веточки

Приготовление

Желатин заливаем холодной кипяченой водой и оставляем набухать. Вымытые и просушенные ягоды перебиваем погружным блендером до консистенции пюре. Ягодное пюре переливаем в сотейник, добавляем сахар и ставим на плиту на средний огонь. Помешивая, доводим до кипения и даем покипеть одну-две минуты.

В кастрюлю наливаем сливки, добавляем ванильный экстракт и мяту. Доводим до кипения. Соединяем сливочную массу и ягодное пюре, перемешиваем и добавляем желатин. Снова хорошо перемешиваем. Разливаем нашу клубничную панна-котту по формам и отправляем застывать в холодильник на три-четыре часа.

Врач-диетолог Ольга Набока

"Все хорошо, если бы не сахар. Отличное сочетание клубника + сливки. Сахар рекомендую заменить на "Стевию" или "Эритрит". Без сахара – отличный перекус в первую половину дня даже при похудении".

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