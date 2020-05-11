Прорыв в диетологии: картофель полезен людям с лишним весом

Сегодня нельзя однозначно утверждать, что картофель вреден из-за высокой калорийности и его нужно исключить из рациона

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала врач-диетолог Алена Юдина.

"Начнем опровергать миф о том, что картофель вреден для фигуры и его необходимо срочно исключить из рациона питания. Картофель наоборот полезен людям с лишним весом. И начну с того, что страшен не сам картофель, а то, как мы его готовим и чем заправляем", - сказала диетолог, отметив при этом, что самые опасные способы приготовления - это жарка на сковородке в масле или жире и приготовление во фритюре.

При таких обработках крахмал, содержащийся в картофеле, превращается во вредные углеводы.

"Получается, что при неправильной термообработке картофеля наш организм реагирует на него, как на сладкое и мучное. Поэтому в крови сразу же поднимается уровень глюкозы, и поджелудочная железа выделяет одновременно много инсулина, чтобы расщепить ее. И если это будет продолжаться довольно часто, вскоре может развиться инсулиновая резистентность, ведущая к появлению диабета", - отметила диетолог.

Картофель нужно отваривать в кожуре, готовить на пару или запекать в духовке. Тогда он принесет максимальную пользу для нашего организма.

Диетолог также отметила полезные свойства картофеля:

улучшает пищеварение;

снижает уровень холестерина;

является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний;

профилактикой онкозаболеваний;

укрепляет иммунную систему;

уменьшает внешние проявления старения;

улучшает кровообращение;

снижает артериальное давление;

поддержание баланса жидкости в организме.

По словам Юдиной, именно поэтому картофель столь необходим спортсменам, детям и беременным женщинам, которым нужны большие запасы энергии для активного дня.

Химический состав картофеля (на 100 г)

вода - 76 г,

белки - 2 г,

углеводы - 18 г (в т.ч. моно- и дисахариды - 1.2 г),

пищевые волокна (клетчатка) - 1 г,

пектины - 0,7 г,

органические кислоты - 0,2 г,

зола - 1,1 г.

Витамины

витамин А (бета-каротин) - 0,02 мг,

витамин В1 (тиамин) - 0,09 мг,

витамин В2 (рибофлавин) - 0.05 мг,

ниацин (витамин В3 или витамин РР) - 1,3 мг,

холин (витамин В4) - 13 мг,

витамин В5 (пантотеновая кислота) - 0.32 мг,

витамин В6 (пиридоксин) - 0.25 мг,

фолиевая кислота (витамин В9) - 10-16 мкг,

витамин С (аскорбиновая кислота) - 15 мг,

витамин К (филлохинон) - 2,1 мкг.

Макро - и микроэлементы

калий - 460 мг,

кальций - 10 мг,

магний - 20 мг,

натрий - 28 мг,

фосфор - 56 мг,

железо - 0,9 мг,

кобальт - 5 мкг,

марганец - 170 мкг,

медь – 140 мкг,

молибден - 8 мкг,

селен - 0,4 мкг,

фтор - 30 мкг,

цинк - 0,36 мг.

Калорийность картофеля (на 100 г) в среднем около 80 ккал.

"Теперь, надеюсь, вы поняли, как ошибались, исключив картофель из своего рациона питания. Крахмал - один из главных поставщиков углеводов из картошки - это его больше всего боятся худеющие. Однако, почему-то забывается, что углеводы картошки благотворно влияют на пищеварение и снижают уровень "вредного" холестерина. Правда, это касается "молодой" картошки. В картошке содержатся ещё и такие полезные вещества, как регуляторы обмена жиров, благодаря им довольно калорийная картошка не откладывается в виде лишних килограммов, если только не поливать её жирными соусами, не переедать, и кушать исключительно на обед, а никак не на ужин", - отметила врач.

Диетолог также напомнила, что в составе картофеля присутствуют вещества, называющиеся "кокоаминами". Они способны снижать артериальное давление. Вот только готовить картофель рекомендуется на пару, иначе эти вещества погибают.

Кроме того, картофель содержит самый полноценный растительный белок по аминокислотному составу из всех растительных продуктов.

По словам диетолога, все это говорит о том, что картошка - очень ценный продукт питания, который стоит включить в свой рацион.

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