Производитель оладий попал в скандал из-за попавшего в них пластика

Компания McCain приняла решение о возвращении из магазинов партии пакетов замороженных оладьев после того, как в некоторых упаковках были обнаружены кусочки пластика.

Об этом сообщает The Sun.

Потребителям популярных завтраков, которые приобрели оладьи из бракованной партии, рекомендуют не употреблять их в пищу во избежание проблем со здоровьем.

Отмечается, пакеты с испорченным десертом имеют знак качества W25032019, который можно найти на задней стороне упаковки под сроком годности. Также известно их время производства – от 12:00 до 23:59.

В уведомлении Агентства по стандартизации пищевых продуктов представители McCain приносят свои извинения за причиненные неудобства.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как приготовить домашние диетические оладьи.

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