Главная Новости
Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
Главная Блоги

/Кулинарные новости

Производитель оладий попал в скандал из-за попавшего в них пластика

121Читать материал на украинском

Компания McCain приняла решение о возвращении из магазинов партии пакетов замороженных оладьев после того, как в некоторых упаковках были обнаружены кусочки пластика.

Об этом сообщает The Sun.

Потребителям популярных завтраков, которые приобрели оладьи из бракованной партии, рекомендуют не употреблять их в пищу во избежание проблем со здоровьем.

Производитель оладий попал в скандал из-за попавшего в них пластика

Отмечается, пакеты с испорченным десертом имеют знак качества W25032019, который можно найти на задней стороне упаковки под сроком годности. Также известно их время производства – от 12:00 до 23:59.

В уведомлении Агентства по стандартизации пищевых продуктов представители McCain приносят свои извинения за причиненные неудобства.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как приготовить домашние диетические оладьи.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы