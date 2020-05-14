Превращаем обычные спагетти в шедевр итальянской кухни
OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Своим фирменным рецептом в Youtube поделился итальянский шеф-повар Марко Черветти.
СПАГЕТТИ ФЕГАТИНИ
Ингредиенты
чеснок - 3 больших зубчика,
лук - 200 г,
сельдерей - 70 г,
морковь - 70 г,
розмарин - 3 г,
шалфей - 3 г,
петрушка - 30 г,
оливковое масло - 20 г,
куриная печень - 500 г,
красное вино - 150 г,
соль и перец - по вкусу,
томатный соус - 150 г,
спагетти - 130 г,
пармезан - 5 г.
Приготовление
Чеснок чистим и давим ножом. Репчатый лук чистим и нарезаем мелким кубиком. Морковь и сельдерей нарезаем кубиком. Моем и мелко нарезаем петрушку.
В сотейник наливаем оливковое масло и нагреваем на среднем огне. Отправляем в сотейник все нарезанные овощи. Листья шалфея нарезаем и отправляем к остальным ингредиентам. Добавляем несколько веточек розмарина.
Обжариваем овощи на медленном огне около 5 минут и добавляем мелко нарезанную куриную печень. Вливаем в сотейник красное вино. Добавляем соль, перец и томатную пасту. Уменьшаем огонь и тушим блюдо до готовности печени.
Отвариваем спагетти и выкладываем их в сотейник к печени. Перемешиваем спагетти с печенью, посыпаем тертым пармезаном и подаем к столу.
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