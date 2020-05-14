Превращаем обычные спагетти в шедевр итальянской кухни

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Своим фирменным рецептом в Youtube поделился итальянский шеф-повар Марко Черветти.

СПАГЕТТИ ФЕГАТИНИ

Ингредиенты

чеснок - 3 больших зубчика,

лук - 200 г,

сельдерей - 70 г,

морковь - 70 г,

розмарин - 3 г,

шалфей - 3 г,

петрушка - 30 г,

оливковое масло - 20 г,

куриная печень - 500 г,

красное вино - 150 г,

соль и перец - по вкусу,

томатный соус - 150 г,

спагетти - 130 г,

пармезан - 5 г.

Приготовление

Чеснок чистим и давим ножом. Репчатый лук чистим и нарезаем мелким кубиком. Морковь и сельдерей нарезаем кубиком. Моем и мелко нарезаем петрушку.

В сотейник наливаем оливковое масло и нагреваем на среднем огне. Отправляем в сотейник все нарезанные овощи. Листья шалфея нарезаем и отправляем к остальным ингредиентам. Добавляем несколько веточек розмарина.

Обжариваем овощи на медленном огне около 5 минут и добавляем мелко нарезанную куриную печень. Вливаем в сотейник красное вино. Добавляем соль, перец и томатную пасту. Уменьшаем огонь и тушим блюдо до готовности печени.

Отвариваем спагетти и выкладываем их в сотейник к печени. Перемешиваем спагетти с печенью, посыпаем тертым пармезаном и подаем к столу.

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