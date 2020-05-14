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Превращаем обычные спагетти в шедевр итальянской кухни

2.1т
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OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Своим фирменным рецептом в Youtube поделился итальянский шеф-повар Марко Черветти.

Превращаем обычные спагетти в шедевр итальянской кухни

СПАГЕТТИ ФЕГАТИНИ

Ингредиенты

  • чеснок - 3 больших зубчика,

  • лук - 200 г,

  • сельдерей - 70 г,

  • морковь - 70 г,

  • розмарин - 3 г,

  • шалфей - 3 г,

  • петрушка - 30 г,

  • оливковое масло - 20 г,

  • куриная печень - 500 г,

  • красное вино - 150 г,

  • соль и перец - по вкусу,

  • томатный соус - 150 г,

  • спагетти - 130 г,

  • пармезан - 5 г.

Приготовление

Чеснок чистим и давим ножом. Репчатый лук чистим и нарезаем мелким кубиком. Морковь и сельдерей нарезаем кубиком. Моем и мелко нарезаем петрушку.

В сотейник наливаем оливковое масло и нагреваем на среднем огне. Отправляем в сотейник все нарезанные овощи. Листья шалфея нарезаем и отправляем к остальным ингредиентам. Добавляем несколько веточек розмарина.

Обжариваем овощи на медленном огне около 5 минут и добавляем мелко нарезанную куриную печень. Вливаем в сотейник красное вино. Добавляем соль, перец и томатную пасту. Уменьшаем огонь и тушим блюдо до готовности печени.

Отвариваем спагетти и выкладываем их в сотейник к печени. Перемешиваем спагетти с печенью, посыпаем тертым пармезаном и подаем к столу.

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Читайте все новости по теме "Кулинарные статьи" на OBOZREVATEL.

Автор
Елена Коваленко
Темы
Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Питание Рецепты
Теги
рецепт питание продукты
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