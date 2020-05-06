Преимущества медленного питания: озвучены главные рекомендации

Чувство сытости, которое заставляет завершить прием пищи, приходит примерно через 20 минут после начала. Механизм активируется сигналами, посылаемыми в мозг пищеварительной системой.

В результате, если вы привыкли питаться довольно быстро, почти не пережевывая еду, существует риск съесть намного больше, чем необходимо. По этой причине диетологи настоятельно рекомендуют придерживаться медленного питания и тщательно пережевывать продукты, тем самым замедляя процесс потребления пищи, утверждает cucina-naturale.it.

Люди, у которых есть проблемы с лишним весом, часто едят чересчур активно. Однако стоит учитывать, что потребление плохо пережеванной пищи способно привести к переутомлению желудка с последующими проблемами, такими как гиперсекреция, чувство тяжести или медленное пищеварение.

Легче сказать, чем сделать

Привыкнуть к медленному питанию нелегко, особенно если устали или очень голодны. Однако, если вы полны решимости попробовать, ниже представлен интересный и полезный способ, который может в этом помочь.

Замените вилку палочками

Попробуйте нарезать приготовленные овощи, рыбу или другие продукты мелкими кусочками. С помощью палочек практически невозможно взять много еды за один раз. Благодаря этому не только удлиняется продолжительность приема пищи, но и улучшается ее усвояемость. Более того, порции, которые могут сперва показаться вам маленькими, насытят даже лучше, чем раньше. При этом не стоит расстраиваться, если поначалу будете чувствовать себя неловко. Через несколько дней, если вы снова начнете есть вилкой, заметите, что наедаетесь меньшей порцией и без какой-либо спешки.

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