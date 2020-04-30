Предотвращаем инфаркт: врач рассказал, что должно быть в рационе сердечников

Правильно составленный рацион может существенно снизить риск развития инфаркта миокарда, инсульта, болезни Альцгеймера.

Об этом в своем блоге написал врач-диетолог Сергей Антонюк.

По словам диетолога, если бы удалось полноценно управлять атеросклеротическим процессом, мы бы победили каждую третью человеческую смерть на планете.

"Холестерин бывает разным. Для того, чтобы попасть в наш организм, состоящий в основном из воды, ему нужен хороший поводырь, так как являясь жиром, он просто не может растворяться в воде. Природа придумала ему такого помощника – им стал белок. Так образуются сложные соединения холестерина с белками — липопротеиды. Они бывают большими и рыхлыми, липопротеиды низкой плотности – такие конструкции очень легко отдают свой холестерин туда, где он востребован. Но они бывают также и маленькими, плотными – такие конструкции, липопротеиды высокой плотности, наоборот, собирают со всех тканей холестерин и переносят его в нашу печень на переработку в желчь", - заявил Антонюк.

По словам диетолога, на сегодня известно, что для возникновения инфаркта миокарда и инсульта необходимо развитие атеросклеротической бляшки, которая, увеличиваясь, уменьшает просвет сосуда. "Первопричина – повреждение внутренней нежной выстилки сосуда, эндотелия. Он не всегда выдерживает испытаний стрессом, гиподинамией, курением, повышенным сахаром крови, ожирением и другими прелестями нынешней цивилизации.На первых порах спасителем является холестерин в виде липопротеидов низкой плотности, ЛПНП, он заштопывает поврежденные места в сосуде, иначе сосуд просто разорвался бы", - заявил Антонюк.

Эти места, по словам диетолога, тщательно шлифуются уже другим холестерином в виде липопротедов высокой плотности, ЛПВП, что не дает заплатке расти в просвет сосуда. Но со временем равновесие нарушается, атеросклеротическая бляшка увеличивается, начинает трескаться. В этих местах формируется тромб и возникает инфаркт. При определенных высоких показателях ЛПНП и общего холестерина применяют статины, ограничивают продукты с высоким содержанием холестерина.

По словам Антонюка, с пищей может поступить около 20 процентов холестерина, 80 процентов организм синтезирует самостоятельно, в основном в печени.

"Механизм регуляции работает таким образом, что если холестерин в излишке, то часть его пройдет транзитом через кишечник, если уровень его в крови будет уменьшаться, то печень будет увеличивать его выработку. Проблемы наступают тогда, когда это равновесие нарушается, нарушается баланс между самими фракциями холестерина", - отметил врач.

Антонюк также отметил: "Если у вас нет таких серьезных факторов риска ишемической болезни как ожирение, повышенный сахар крови, гиподинамия, курение, не спешите принимать статины и жестко контролировать себя режимом питания. Надо помнить, что это создаст риски для развития болезни Альцгеймера, что научно доказано. Особенно важно помнить об этом, когда ваш средний возраст — это уже ваше славное прошлое. Куриные яйца, сметана в этом случае будут помогать вам сохранять ясный ум долгие годы. Но всё в меру".

Врач также отметил, что если же проблемы с атеросклерозом вы уже имеете, то тогда, конечно, уместен вопрос о приеме статинов, разработки индивидуальной программы питания.

Также, по словам диетолога, важно знать, что существуют продукты, помогающие найти баланс между разными фракциями холестерина. "Включение их в рацион питания очень важно в профилактике и лечении вышеперечисленных заболеваний. Речь об омега -3, 6, 9 жирных кислотах. Омега – 3 жирные кислоты можно получать с растительными маслами: оливковым, рапсовым, льняным", - отметил Антонюк.

Диетолог отметил, что богатым источником этих ценных кислот являются жирные сорта морской рыбы. Омега-3 жирные кислоты так балансируют все фракции холестерина, что он приносит только пользу нашему организму. К таким сортам относится лосось, сёмга, морская форель, а также более доступные по цене скумбрия и сельдь.

"Включая в свой рацион морепродукты, надо подумать о двух вещах: как сохранить в них максимальное количество полезных веществ и как при этом уберечь себя от гельминтов, которыми очень часто заражены вышеуказанные продукты. При их термической обработке, которую необходимо проводить не меньше двадцати минут, ценность продукта будет утрачиваться, но зато пройдет его полное обеззараживание", - подчеркнул врач.

При этом врач напомнил, что можно воспользоваться вымораживанием, даже в домашних условиях. При таком подходе биологическая активность продукта будет значительно выше.

"В США, Голландии разрешено употребление морепродуктов без предварительной термической обработки после вымораживания при температуре минус 20 градусов C в течении 5 суток. Учитывая возможные погрешности в проведении процедуры в домашних условиях, думаю, что 10 суток будет вполне достаточно. А дальше присолить по вкусу, не забывая о том, что лишняя соль организму не нужна. Особенно хорошо надо об этом помнить тем, у кого есть артериальная гипертензия: 4 г соли во всех продуктах в сутки будет достаточно. 50 грамм качественной морской рыбы в сутки будет достаточно, чтобы уберечь себя от вышеперечисленных болезней века", - отметил диетолог.

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