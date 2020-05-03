Преддиабет: врач рассказал, как как избавиться от тяги к углеводам

При правильно составленном рационе можно избавиться от тяги к углеводам и помочь себе при преддиабете без метаформина.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщила диетолог Светлана Скосарь.

Диетолог отметила, что углеводы - обязательная часть здорового рациона, их количество должно составлять 45-60 % от общего количества энергии за сутки. Но из этого количества только 5-10% приходится на простые углеводы.

"Как показывает практика, то, что люди называют тягой к углеводам, сигнализирует о том, что в рационе не хватает чего-то, например, белка или каких-то других макро или микроэлементов", - подчеркнула Скосарь, отметив при этом, что возможно, стоит пересмотреть свой рацион в более качественную сторону.

По словам врача при преддиабете необходимо снизить вес на 5-10% от исходного. Т.е. если вес человека 100 кг, то для снижения рисков достаточно похудеть на 5-10 кг.

Также диетолог отметила, что необходимо заменить множественные перекусы на минимум два, а лучше три-четыре полноценных приёма пищи. Между ними допускается ещё один-два перекуса, чтобы не было строгих запретов.

"Что такое полноценные приемы пищи? Полноценные приемы пищи состоят из: белка (мясо, рыба, яйца, творог, орехи, соя, бобовые и т.д.), углеводов (крупы, злаки, хлеб, бобовые, овощи, фрукты, картофель и т.д.), жиров, в основном за счёт ненасыщенных: морская жирная рыба, орехи, семечки, семена льна, оливки, маслины, а также оливковое, льняное масла и т.д", - заявила врач.

Также диетолог отметила важность двигательной активности, напомнив при этом, что при диабете основная проблема заключается в том, что клетки становятся нечувствительными к инсулину, и сахар в крови повышается.

"Выбирайте любые приятные и возможные по состоянию здоровья способы физической активности: ходьба, плаванье, зарядка, йога, танцы", - отметила Скосарь, отдельно подчеркнув, что рекомендации носят ознакомительный характер и не заменяют консультации врача.

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