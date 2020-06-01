Правильный кофе на 15 процентов снижает риск смерти от любой причины

Ученые из Гетерборгского университета установили, что способ приготовления кофе может влиять на риск возникновения сердечных приступов и продолжительность жизни.

Во время проведения исследования шведские специалисты оценили влияние употребления фильтрованного и нефильтрованного кофе на здоровье сердца. До этого было определено, что кофе может повышать уровень общего холестерина и уровень "плохого" холестерина (ЛПНП). В дальнейшем были идентифицированы компоненты кофе, которые отвечают за этот эффект – дитерпены кахвеол и кафестол.

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Последние исследования показали, что эти опасные вещества могут быть удалены из напитка с помощью фильтра. Так, порция нефильтрованного заваренного кофе содержит примерно в 30 раз больше кахвеола и кафестола по сравнению с фильтрованным кофе, пишет Kedem.

Шведские ученые изучили кофейные пристрастия 508 747 мужчин и женщин и выяснили, что употребление фильтрованного кофе приносит большую пользу здоровья, чем полный отказ от этого напитка. Так, употребление фильтр-кофе на 15 процентов снижает риск смерти от любой причины. Риск умереть от сердечно-сосудистых заболеваний у людей, употребляющих фильтрованный кофе, на 12 процентов меньше у мужчин и на 20% – у женщин по сравнению с отсутствием этого напитка в рационе.

По мнению специалистов, такой благоприятный эффект наблюдается при ежедневном употреблении от одной до четырех чашек кофе.

Как сообщал OBOZREVATEL, авокадо, черный хлеб, печень трески, капуста и ряд других продуктов улучшают работу сердечно-сосудистой системы и способствуют увеличению продолжительности жизни.

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