Правильное питание: названы 15 привычек здорового человека

Эпидемия коронавируса вынудила многих оставаться дома. Принимая во внимание растущее количество дней карантина, трудно найти оптимальный способ управления своими эмоциями и задачами.

Однако, с другой стороны, появилось больше времени для новых идей, экспериментов и целей, в том числе связанных с едой, здоровьем и внешним видом.

OBOZREVATEL при содействии dietistasnutricionistas.es предлагает ознакомиться с 15 полезными привычками, которые помогут улучшить ваше питание.

1. Готовьте самостоятельно

Откажитесь от обработанных и предварительно приготовленных продуктов. Они очень калорийны, содержат много соли и дают меньше витаминов и минералов, чем свежие продукты или домашние блюда.

2. Укрепите иммунную систему

Включите в свой рацион фрукты. Они обеспечивают организм витаминами, минералами, клетчаткой и антиоксидантами. Важно употреблять их ежедневно, чтобы поддерживать иммунную систему здоровой и сильной. Вы можете есть их отдельно, в виде фруктового салата, а также смешанными с небольшим количеством молочных продуктов, растопленного шоколада или фруктового соуса.

3. Ешьте здоровый завтрак каждый день

Завтрак – это очень важный прием пищи, которым многие пренебрегают. Включите в него богатые и полезные продукты, такие как: тост из цельнозернового хлеба, хлопья с низким содержанием сахара, молочные продукты, кусочек фруктов, блины, домашнее печенье или бисквит, приготовленный самостоятельно. Существует множество вариантов, поэтому выберите тот, который вам больше всего нравится.

4. Насыщайте организм овощами

Добавьте овощи в свои основные блюда: запеченные, тушеные, паровые или сырые. Также их можно использовать в салатах, супах или пюре. При этом важно помнить о пищевой ценности этой группы продуктов. Овощи являются важным источником витаминов, минералов и клетчатки, полезной для удовлетворения аппетита и предотвращения ненужного потребления других продуктов.

5. Ешьте цельнозерновые продукты

Речь идет о хлебе, рисе, макаронах и муке. Ежедневное потребление таких продуктов помогает контролировать вес, а также может предотвратить сердечно-сосудистые патологии, рак и диабет 2 типа.

6. Уменьшите добавление сахара или исключите его полностью из своего рациона

Следуйте новым тенденциям и удалите сахар из своего рациона. Понемногу вы привыкнете к горькому вкусу, который может присутствовать в йогурте, кофе, настойках, чистом шоколаде или тех продуктах, в которые добавляете сахар без необходимости. Также можно заменить его подсластителем, чтобы постепенно привыкать к натуральному вкусу пищи.

7. Пейте больше воды

Увлажнение имеет важное значение для здоровья. Пейте от 6 до 8 стаканов воды в день, избегая употребления сладких или подслащенных напитков, фруктовых соков и алкоголя. Вода должна быть основной жидкостью вашей гидратации. Также рекомендуются травяные чаи и бульоны (мясные и рыбные), поскольку они помогают сохранять тело хорошо увлажненным.

8. Держите свои кости здоровыми и крепкими благодаря кальцию

Кальций является одним из наиболее распространенных элементов человеческого организма, и если его не хватает, вы можете страдать от такого заболевания, как остеопороз. Добавьте его в свой рацион в виде молочных продуктов, овощных напитков или заквасок, обогащенных кальцием (без добавления сахара). Также кальций содержится в бобовых, орехах, цельнозерновых продуктах, консервированной рыбе (сардинах), овощах (брокколи, шпинате или капусте) и фруктах (апельсинах или сушеном инжире).

9. Используйте оливковое масло в качестве основного полезного жира

Оливковое масло приносит пользу для здоровья, особенно благодаря своему защитному действию против сердечно-сосудистых заболеваний и рака толстой кишки. Оно помогает контролировать уровень холестерина, а также может быть полезным при похудении. Варианты добавления его в рацион бесконечны: например, с тостами на завтрак, для заправки салатов или приготовления пищи.

10. Добавляйте к своим блюдам специи и приправы

Вы можете добавлять приправы и специи, чтобы придавать незабываемый вкус своим блюдам. Готовьте, например, с чесноком или луком, а также используйте корицу, лимон, горчицу, сладкую или пряную паприку, черный перец, уксус, лавровый лист, орегано, базилик, тмин, куркуму или карри. Кроме того, это поможет уменьшить потребление соли.

11. Выбирайте здоровые закуски и пропускайте нездоровые жиры

Избегайте употребления обработанных продуктов с большим количеством транс-жиров. Выбирайте в качестве закуски фрукты, сырые овощи или цельнозерновые продукты с овощными паштетами или гуакамоле. Также среди хороших вариантов можно выделить соленые огурцы, горсть орехов, хлеб с небольшим количеством свежего сыра, йогурт или домашнее печенье.

12. Включите в свой рацион полезные жиры

Важно не просто количество жира, который мы потребляем, но и качество. Включите в свой рацион такие продукты, как жаренные или сырые орехи (несоленые), голубую рыбу (лосось или тунец), семена и авокадо. Они богаты полиненасыщенными жирными кислотами, которые защищают от атеросклероза, снижают риск сердечно-сосудистых и цереброваскулярных болезней.

13. Уменьшите потребление красного мяса и колбас

Красное и переработанное мясо содержит в большей или меньшей степени ряд соединений, потребление которых связано с риском развития различных хронических, сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Поэтому необходимо уменьшить его количество в своем рационе и увеличить потребление белого мяса (курица или индейка), постной рыбы (хек, камбала или треска) и растительных белков (текстурированная соя, сейтан или тофу).

14. Отдавайте приоритет здоровым кулинарным методам

Уменьшите количество жареных блюд, отдавая предпочтение тушению, запеканию в духовке, приготовлению на пару или на гриле.

15. Приготовьте свои собственные полезные соусы

Забудьте о мифическом трио: кетчуп, горчица и майонез, если только они не домашние. Варианты здорового соуса практически безграничны. Можно приготовить натуральный томатный или овощной соус, домашний майонез, горчицу, гуакамоле, хумус, соус тар-тар, грибной, сырный и т.д.

Старайтесь заботиться о своем питании, придерживаясь здоровых привычек!

А еще любопытные факты о пользе продуктов читайте Тапиока: новый продукт, укрепляющий иммунную систему

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram