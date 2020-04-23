Диетолог рассказал о важной причине раздражительности

Нехватка витаминов не проходит бесследно и всегда имеет внешние проявления.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала врач-диетолог Ольга Набока.

ВИТАМИНЫ ГРУППЫ D

Витамины группы D содержатся черной икре, морепродуктах и яичных желтках. Особенность витаминов этой группы в том, что естественным путем данный витамин вырабатывается только при наличии солнечных лучей. Если человек не бывает на солнце или бывает очень редко, у него наблюдается нехватка витамина группы D. Суточная потребность организма в данном витамине составляет около 2,5 мкг.

Проявления

Нехватка витаминов группы D имеет такие проявления:

излишняя раздражительность,

ломкость костей,

проблемы с зубами,

боли в суставах,

синдром раздражённого кишечника

рахит у детей,

остеопороз,

псориаз, витилиго.

Исправляем ситуацию

При нехватке витаминов группы D рекомендовано ввести в рацион морепродукты и печень. Обязательно нужно чаще бывать на свежем воздухе. Желательно проконсультироваться с диетологом и ввести в рацион натуральный витаминный комплекс этой группы, так как восполнить нехватку этого витамина собственными силами достаточно сложно.

Бесконтрольное использование витамина D (гипервитаминоз) может привести к нарушению метаболизма кальция. То есть хрящевая ткань может быть под угрозой. Так же возможно образование камней в мочевом пузыре. Несмотря на то, что гипервитаминоз развивается очень медленно – будьте бдительны!

ВИТАМИНЫ ГРУППЫ К

Витамины группы К содержатся в белокочанной капусте, в цветной капусте и листовом салате. Суточная потребность организма составляет около 60–140 мкг. Нехватка витаминов данной группы, как правило, присуща людям с проблемами в работе желудочно-кишечного тракта. При проблемах с выведением желчи витамины группы К не усваиваются или усваиваются не полностью.

Также к плохому усваиванию витаминов приводит употребление антибиотиков, успокоительных и снотворных препаратов. Кроме того, по мнению диетологов, усвоению витаминов данной группы существенно мешает употребление сладких газированных напитков и алкоголя.

Проявления

Нехватка витаминов группы К имеет такие проявления:

обильные внутренние кровоизлияния,

окостенение хрящей,

серьёзная деформация развивающихся костей

отложения солей на стенках артериальных сосудов.

несворачиваемость крови при мелких травмах,

сухость во рту,

постоянная жажда,

появление симптомов сахарного диабета.

Исправляем ситуацию

При нехватке или остром дефиците витаминов группы К рекомендовано ввести в рацион брюссельскую капусту, листовой салат и свежую зелень. Также в рационе должны присутствовать оливковое масло, злаки, бананы, киви, авокадо и отруби.

ВИТАМИНЫ ГРУППЫ U

Витамин U - это обозначение витаминоподобного вещества, также известного под названием S-метилметионин. Он важен и полезен для организма, играет особенно большую роль в регуляции работы органов пищеварения.

Содержание витамина U в продуктах (на 100г):

Капуста 210 мг

Картофель 170 мг

Томаты 80 мг

Зеленый чай 80 мг

Свекла 77 мг

Печень 6 мг

Молоко 3 мг

Суточная потребность организма составляет около 200 мкг.

Проявления

Нехватка витаминов группы U имеет такие проявления:

аллергия на привычные продукты,

боль в желудке,

изжога после приема пищи,

появление симптомов язвы желудка,

появление симптомов язвы двенадцатиперстной кишки,

появление симптомов бронхиальной астмы.

Исправляем ситуацию

Наполняем рацион правильно приготовленными продуктами. Нагревание способствует уменьшению содержания витамина U в составе продуктов. Однако если термическая обработка непродолжительная, его содержание падает незначительно. Лишь при варке или жарке более 40-45 минут происходит разрушение большей части метилметионина.

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