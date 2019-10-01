Правда или миф? Что вы знаете о водке. Тест

Казалось бы, водка — она и в Африке водка! Но поверьте, этот популярный и самый чистый алкогольный напиток способен вас удивить.

Пройдите тест от OBOZREVATEL и АБК Днепр и попробуйте отличить правду о водке от вымысла.

Водка ТМ Петриківська от АБК Днепр эксклюзивна не только благодаря дизайну. Наполнением элегантной сувенирной бутылки объемом 0,5 л и 1 л стали водка "Класична", "Традиційна", "Житня", "Особлива", настойки "З перцем" и "Зернова", для производства которых технологи берут природную минеральную воду с глубины 120 метров, натуральный пшеничный спирт, отборные плоды стручкового перца, пшеничного зерна, и самое главное – это аутентичные рецептуры, основанные на опыте поколений народных мастеров ликеро-водочного промысла.

Продукция ТМ Петриківська станет нарядным украшением праздничного стола, солидным подарком и достойным сувениром.

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