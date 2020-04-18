Правда и мифы о весеннем авитаминозе

Утверждение о том, что авитаминоз тотально нас преследует весной - это миф.

Об этом в своем блоге в соцсетях сообщил врач-диетолог Сергей Антонюк.

"Авитаминоз, как таковой, что тотально нас преследует весной - это миф. Дефицит некоторых витаминов - это правда. В современном мире такого понятия, как любой сезонный или

весенний авитаминоз не существует. Фарминдустрия, которая заинтересована в продаже

витаминных препаратов, или же производители различных соков и т. д., конечно же, с наступлением весны активно, в очередной раз, промоют наши мозги очередной порцией информации о необходимость срочно пополнить наши витаминные запасы.

Как тогда поступаем?

Либо налегаем на витамины в таблетках, аллергизирующих наш организм, либо включаем в рацион больше соков и фруктов, забыв, что там, кроме витаминов, есть еще и немало

углеводов, которые наш организм при их активном поступлении в больших количествах, особенно за короткий промежуток времени, припасет в жир. Несколько недель такой активной борьбы с авитаминозом выливаются в невозможность втиснуться в прошлогоднее

платье.

А теперь внимание: от чего спасаемся весной, когда свежие овощи и фрукты есть практически круглый год?

Приведу примеры содержания в продуктах некоторых витаминов, в соответствии с суточной нормы потребления:

в 100 гр. обычного перца или брокколи содержится боле суточной нормы витамина С;

в 100 гр. киви содержится 1,5 суточных нормы витамина С;

в 100 гр. моркови содержится 3 суточных нормы витамина С;

в 100 гр. семян подсолнечника содержится 1,5 суточных нормы витамина Е.

Настоящая витаминно-минеральная недостаточность возможна при дефицитном рационе питания и полном отказе от пищи животного происхождения. Авитаминоз возможен также при неграмотном подходе к похудению, когда человек слишком увлекается очередной "чудо-диетой".

В таких случаях могут быть полезными витаминно-минеральные комплексы. Даже тогда, когда с продуктами у нас все нормально, возможен дефицит витамина D и витамина В12. Витамин D попадает в организм с продуктами (он содержится в печени трески, сельди, скумбрии, лососе), а также образуется в коже под действием солнечных лучей. Если есть частые простуды, плохое настроение, кариес, ломкость ногтей, у мужчин появление лишних килограммов к весне и т. д. - делайте лабораторное определение содержания витамина D в крови. На основании полученных результатов возможно принятие решения о медикаментозной коррекции.

Витамин В12: дефицит возможен в возрасте после 50 лет, так как с возрастом нарушается его усвоение. Также его может не хватать при отказе от употребления мяса. Обратите внимание - при его недостаточности возможно нарушение чувствительности в конечностях, полинейропатия, а также ухудшение памяти, до деменции.

При достаточном поступлении этого витамина симптоматика улучшается. Есть два пути: пища животного происхождения и медикаментозные формы витамина В12".

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