Правда о самом популярном масле

Не все растительные масла безопасны для здоровья

Точка зрения врача-диетолога Ольги Набоки

"Желательно вообще вывести из рациона масла, которые содержат много полиненасыщенных жирных кислот и масла, в которых есть омега-6.

Это подсолнечное и кукурузное масло. При приготовлении такие масла образуют концерагенные вещества. Эти вещества, в свою очередь, вызывают дискомфорт в кишечнике и как результат - неусваиваемость продуктов.

Избыток омега-6, содержащийся в подсолнечном и кукурузном масле, провоцирует активизацию всех воспалительных процессов, которые есть в организме. Начинают обостряться хронические заболевания. Именно поэтому растительное и кукурузное масло нужно вывести из рациона и заменить оливковым маслом.

Однако, я не рекомендую употреблять жареные блюда, даже с использованием оливкого масла. Оливковое масло хорошо добавлять в салаты, в супы, в соусы, но приготовление именно жареных блюд нужно свести к минимуму".

Растительное масло нужно правильно выбирать.

Точка зрения диетолога Сергея Антонюка

"Подсолнечное масло — привычный продукт. В нем, как в оливковом масле, нет 3 – омега жиров, но есть много 6 омега жиров, к которым относится незаменимая линоленовая кислота. Она необходима для выработки простагландина Е1, который борется с онкологическими патологиями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологиями суставов, аутоимунными проблемами.

Ученые доказали, что если 6 – омега кислоты поступают с продуктами в избытке, то тогда наступает преждевременное старение и вышеописанные заболевания станут в очередь для того, чтобы быть вашими непрошенными гостями, так как наступает увеличение воспалительных эйкозаноидов. Это приводит к сужению сосудов, сужению бронхов.

Учитывая, что в подсолнечном масле еще и очень много витамина Е, микроэлементов, продукт однозначно очень полезный, но только если он присутствует в нашем рационе в меру. Если же у вас имеются заболевания кожных покровов, стоит задуматься как о количестве употребляемого подсолнечного масла, так и об отказе от его употребления.

Как выбрать подсолнечное масло?

Самое качественное и безопасное масло – первого холодного отжима. Вам повезет, если найдете масло, при производстве которого не производилась термическая обработка сырья. Еще больше повезет, если вы не попадете на масло, которое для большей прибыли производитель извлекает из жмыха путем применения гексана – жирорастворителя, похожего на бензин. Технология законная, но нужна ли она нам и нашим детям, решить нужно самому.

Также и с дезодорацией. Масло теряет запах, но подвергается термической обработке и становится уже не кладовой полезных веществ, а концентрированным вместилищем свободных радикалов, которые приводят к раку, инфаркту и другим бедам.

Вывод простой: рафинированное, дезодорированное масло опасно для здоровья".

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