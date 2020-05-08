Правда и мифы о пользе соков: комментируют диетологи

Присутствие в рационе натуральных и пакетированных соков может иметь очень серьезное влияние на состояние здоровья человека.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказали диетологи, которых мы попросили разъяснить важность соков в ежедневном рационе.

Врач-диетолог Ольга Набока: Если человек будет съедать за день килограмм апельсинов, панкреатит ему обеспечен

"С одного апельсина весом 200 грамм вы не выдавите 200 мл сока. Поэтому, когда мы съедаем апельсин вместе с клетчаткой - это очень хорошо, мы получаем не очень большую нагрузку на поджелудочную железу. Но если человек выпивает 200 мл. натурального сока - это гораздо большее количество углеводов, даже если это сок без сахара. Такие углеводы очень быстро усваиваются, что приведет к быстрому набору веса.

Такие соки содержат много фруктозы, что плохо влияет на печень. Учитывая количество углеводов, такие соки очень плохо влияют на поджелудочную железу. Сока хочется выпить не 200 мл, а несколько раз по 200 мл. Если перевести это во фрукты, то получится килограмм тех же апельсинов. Если человек будет съедать за день килограмм апельсинов, панкреатит будет ему обеспечен. Я не покупаю пакетированные соки, натуральные тоже не пью и вам не советую".

Врач-диетолог Сергей Антонюк: Сок - это плохо, даже если он натуральный

"Если выбирать между свежим соком, фруктом и фрешем, то лучше всего для нашего организма будет употребить просто фрукт, хуже - фреш, а совсем плохо - сок. Сок - это плохо, даже если он натуральный. Все дело в скорости усвоения углеводов. Если мы едим свежий фрукт, то в нем углеводы запечатаны пектином и, соответственно, они медленнее усваиваются. Углеводы из фреша усвоятся быстрее, так как там уже имела место механическая обработка фрукта. Что касается соков, то там фруктоза, быстрые углеводы. Если сок еще и прошел термическую обработку, то в нем будет мало витаминов и микроэлементов, а вот быстрые углеводы останутся".

Врач-диетолог Алена Юдина: Хотите снизить вес и улучшить состояние здоровья - уберите из рациона лимонады и соки

"Даже натуральные соки очень вредны, именно поэтому я их не пью. И в соках, и во фрешах огромное количество простых углеводов. На стакан яблочного сока идет 50 грамм простых углеводов, в то время, как суточная норма потребления этих простых углеводов для среднестатистической женщины составляет 50 грамм. Если она выпьет стакан этого фреша, она свою норму простых углеводов уже получит.

Потом она еще съест фрукты, овощи, конфетку, выпьет молоко и у нее будет перебор этих простых углеводов. Избыток простых углеводов всегда преобразуется в жир. Кроме того, соки не стоит употреблять людям, у которых проблемы с желудочно-кишечным трактом, т.е. гастриты, энтероколиты, язвы и т.д. Соки - это действительно плохо. О пакетированных магазинных соках даже говорить не стоит, ничего полезного в этих напитках нет. Хотите снизить вес и улучшить состояние здоровья - уберите из рациона лимонады и соки".

Врач-диетолог Людмила Гончарова: В 100 мл. сока содержится 4 столовые ложки сахара

"Мое отношение к натуральному соку - отрицательное. Это чистый сахар. О пакетированных соках мы вообще не говорим. В 100 мл. сока содержится 4 столовые ложки сахара. Готов ли ваш организм усвоить такое количество сахара?"

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!