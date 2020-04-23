Появились новые факты о влиянии куркумы на развитие рака

Куркума – это популярная специя. Считается, что она оказывает благотворное влияние на здоровье человека.

Это традиционно объясняется куркумином – небольшой молекулой, которая в ней содержится. Она обычно используется в альтернативной медицине для лечения воспаления, стресса и многих других состояний. Однако отсутствуют веские доказательства полезности куркумы.

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с выводами, сделанными исследователями и опубликованными в bbc.com.

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Многочисленные исследования показали, что куркумин обладает противораковым действием в лаборатории. Однако эта среда очень отличается от человеческого тела. Куркумин обладает плохой растворимостью в воде, а это означает, что организм не может правильно использовать его из куркумы, которую мы потребляем.

По словам Пола Фридмана, профессора истории Йельского университета, в западном мире растущий интерес к специям, в том числе, к куркуме, в качестве альтернативной медицины, в последний раз наблюдался в средние века, когда считалось, что специи обладают целебными свойствами.

"Специи использовались, чтобы сбалансировать свойства пищи. Люди думали, что еда обладает горячими, холодными, влажными и сухими качествами, поэтому нужен баланс", – говорит Фридман. Например, рыбу считали холодной и влажной, а пряности – горячими и сухими.

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Идея использовать пищу в качестве лекарственного средства и сбалансировать свойства, такие как горячая и холодная или влажная и сухая, также являются основными принципами аюрведической медицины, которая практикуется в Индии на протяжении тысячелетий.

В куркуме может быть что-то полезное, но это точно не куркумин. Он плохо усваивается тонкой кишкой и вряд ли принесет много пользы после употребления. Учитывая тот факт, что куркума добавляется вместе с другими компонентами в еду, нагреваясь, ее химические компоненты меняются. Употребление большого количества куркумы не вредно, но все равно лучше не использовать ее для самолечения.

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Об этом в своем блоге в соцсетях сообщил врач-диетолог Сергей Антонюк.

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