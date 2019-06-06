Потрясающее сырное суфле за 12 минут: простой рецерт с фото

Сырное суфле считается непростым и капризным блюдом, однако, если научиться его правильно готовить, оно может стать любимым угощением в репертуаре.

Соответствующим рецептом поделилась Фелисити Клоук, сообщает The Guardian.

Отмечается, что нужно 300 мл молока, 100 г швейцарского сыра Грюйер (можно заменить), 50 г пармезана, 40 г сливочного масла (и еще немного для смазывания), 40 г муки, 20 г панировочной крошки, 4 больших яйца, половину чайной ложки порошка горчицы, соль и перец по вкусу.

Этого хватит для приготовления шести порций сырного суфле, при этом, непосредственная готовка займет всего 12 минут, в то время как вместе с подготовкой продуктов это время увеличится максимум до получаса.

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Духовку надо разогреть до 200 градусов, вскипятить чайник, размягчить дополнительное масло, смазать им формочки, после чего посыпать их панировкой, перевернуть, чтобы осыпалась лишняя, и поставить в холодильник.

Основу суфле составляет белый соус, для которого надо растопить в кастрюле сливочное масло, после чего добавить туда муку, еще несколько минут варить, помешивая, пока смесь станет горячей (но еще не сменит цвет), после чего взбить ее с молоком, сделав из нее гладкую пасту.

Снова нагрев соус, нужно варить его на слабом огне, пока он не станет густым, но еще жидким, после чего отставить его остывать. Его температура должна быть такой, чтобы он плавил сын, но не сваривал яичные желтки.

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Кастрюлю нужно наполнить кипятком и поставить в духовку, - так получится водяная баня, которая не даст суфле перегреться, поможет ему остаться мягким и заварным.

Нужно отделить от яиц белки, поместить их в отдельную миску, в теплый соус добавить горчичный порошок, большую часть тертого сыра, смешать все, чтобы соус расплавил сыр, помешивать до однородной консистенции, после чего добавить желтки и остальную часть сыра.

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Яичные белки круто взбить с солью, - воздух в них поможет суфле подняться.

Белки после этого аккуратно смешать с соусом и распределить по формочкам, выпекать 8-12 минут до золотистого цвета, после чего немедленно подавать на стол.

По желанию, в рецепт можно добавлять ветчину, лосось, грибы, спаржу, шпинат, зеленый лук, салат, копченое мясо.

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