Потап и Каменских выбрали Фабиус: за что критикуют этот ресторан, отзывы, фото

Украинские популярные исполнители Потап и Настя Каменских праздновали свою свадьбу в элитном киевском ресторане Fabius (а мы, кстати, очень рекомендуем вам отличный рецепт ухи из лосося).

Стоит заметить, что отзывы об этом заведении весьма неоднозначные.

Фабиус расположен на Столичном шоссе, 70, предлагает блюда средиземноморской и итальянской кухни, морепродукты, цены в нем достаточно высокие, а оформление богатое.

Ресторан предлагает посетителям множество залов, оформленных в стиле лофт, которые суммарно могут уместить на территории одновременно около 400 человек.

Заведение относят к высококлассным, однако, о нем есть очень негативные и вполне противоречивые отзывы.

Так, очень многие жалуются на качество обслуживания, - официантов часто приходилось звать, некоторые гости так и уходили не обслуженными, гостям причиняли серьезные неудобства и не приносили за то должных извинений.

К тому же не всегда положительно отзываются и о качестве блюд, вкус которых постоянно меняется, и никогда нельзя угадать заранее, каким именно он будет.

Читайте на OBOZREVATEL все подробности "свадьбы века" Потапа и Насти Каменских.

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