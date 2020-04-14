Салат из запеченных овощей от Марко Черветти

Елена Коваленко Диеты 08:00, 14.04.2020 Обновлено: 09:21, 14.04.2020

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Рецептом постного салата в соцсетях поделился бренд-шеф ресторанных проектов "Сільпо" Марко Черветти.

ПОСТНЫЙ САЛАТ ИЗ ЗАПЕЧЕННЫХ ОВОЩЕЙ

Ингредиенты:

  • Картофель - 150 г.,

  • Свекла - 100 г.,

  • Тыква - 1,5 кг.,

  • Морковь - 300 г.,

  • Дайкон - 1 кг.,

  • Корень сельдерея - 100 г.,

  • Тыквенные семечки - 2 г.,

  • Льняные семечки - 1 г.,

  • Мак - 1 г.,

  • Соль - 1 г.,

  • Перец - 1 г.,

  • Арахисовая паста - 70 г.,

  • Яблочный сок - 50 мл.,

  • Горчица в зернах - 20 г.,

  • Подсолнечное масло - 15 мл.

Приготовление:

Все ингредиенты салата нужно запечь. Возьмите большой лист пергамента для выпечки, застелите им противень и выложите все корнеплоды. Запекайте овощи в духовке, разогретой до 120 градусов в течение 2,5 часов.

Обратите внимание на то, что овощи нужно запекать на низкой температуре. Так они останутся хрустящими и будут держать форму при нарезке, в то время как при запекании на высоких температурах овощи превратятся в кашу.

Запеченные овощи достаем из духовки, после остывания чистим и нарезаем кубиком. Теперь займемся соусом. Смешиваем арахисовую пасту, яблочный сок, горчицу и подсолнечное масло. Добавляем соль и перец по вкусу.

Наконец, собираем салат. Берем большое блюдо. Наливаем в блюдо соус и выкладываем все подготовленные овощи. Сбрызгиваем салат маслом . Украшаем салат семенами и маком.

Предлагаем вашему вниманию видео этого рецепта

Просмотреть интерактивный контент на obozrevatel.com

Также OBOZREVATEL писал о том, как питается диетолог и его семья. С фирменным рецептом от диетолога можно ознакомиться здесь.

С интересными рецептами блюд из творога и комментариями диетологов к ним, вы можете ознакомиться здесь.

Комментировать
FoodOboz Диеты

Смотрите также

Чорновол могут задержать после допроса в ГБР: она рассказала подробности

В Италии людям предлагали поблагодарить Путина за 200 евро

В Киево-Печерской лавре – вторая смерть из-за коронавируса: святыню закрыли на карантин

"Обіцянки-цяцянки від Зє". Как Зеленский "нарешал" с "Укрбудом" и что из этого вышло

Приговор президенту