Салат из запеченных овощей от Марко Черветти
OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Рецептом постного салата в соцсетях поделился бренд-шеф ресторанных проектов "Сільпо" Марко Черветти.
ПОСТНЫЙ САЛАТ ИЗ ЗАПЕЧЕННЫХ ОВОЩЕЙ
Ингредиенты:
Картофель - 150 г.,
Свекла - 100 г.,
Тыква - 1,5 кг.,
Морковь - 300 г.,
Дайкон - 1 кг.,
Корень сельдерея - 100 г.,
Тыквенные семечки - 2 г.,
Льняные семечки - 1 г.,
Мак - 1 г.,
Соль - 1 г.,
Перец - 1 г.,
Арахисовая паста - 70 г.,
Яблочный сок - 50 мл.,
Горчица в зернах - 20 г.,
Подсолнечное масло - 15 мл.
Приготовление:
Все ингредиенты салата нужно запечь. Возьмите большой лист пергамента для выпечки, застелите им противень и выложите все корнеплоды. Запекайте овощи в духовке, разогретой до 120 градусов в течение 2,5 часов.
Обратите внимание на то, что овощи нужно запекать на низкой температуре. Так они останутся хрустящими и будут держать форму при нарезке, в то время как при запекании на высоких температурах овощи превратятся в кашу.
Запеченные овощи достаем из духовки, после остывания чистим и нарезаем кубиком. Теперь займемся соусом. Смешиваем арахисовую пасту, яблочный сок, горчицу и подсолнечное масло. Добавляем соль и перец по вкусу.
Наконец, собираем салат. Берем большое блюдо. Наливаем в блюдо соус и выкладываем все подготовленные овощи. Сбрызгиваем салат маслом . Украшаем салат семенами и маком.
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