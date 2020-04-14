Салат из запеченных овощей от Марко Черветти

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Рецептом постного салата в соцсетях поделился бренд-шеф ресторанных проектов "Сільпо" Марко Черветти.

ПОСТНЫЙ САЛАТ ИЗ ЗАПЕЧЕННЫХ ОВОЩЕЙ

Ингредиенты:

Картофель - 150 г.,

Свекла - 100 г.,

Тыква - 1,5 кг.,

Морковь - 300 г.,

Дайкон - 1 кг.,

Корень сельдерея - 100 г.,

Тыквенные семечки - 2 г.,

Льняные семечки - 1 г.,

Мак - 1 г.,

Соль - 1 г.,

Перец - 1 г.,

Арахисовая паста - 70 г.,

Яблочный сок - 50 мл.,

Горчица в зернах - 20 г.,

Подсолнечное масло - 15 мл.

Приготовление:

Все ингредиенты салата нужно запечь. Возьмите большой лист пергамента для выпечки, застелите им противень и выложите все корнеплоды. Запекайте овощи в духовке, разогретой до 120 градусов в течение 2,5 часов.

Обратите внимание на то, что овощи нужно запекать на низкой температуре. Так они останутся хрустящими и будут держать форму при нарезке, в то время как при запекании на высоких температурах овощи превратятся в кашу.

Запеченные овощи достаем из духовки, после остывания чистим и нарезаем кубиком. Теперь займемся соусом. Смешиваем арахисовую пасту, яблочный сок, горчицу и подсолнечное масло. Добавляем соль и перец по вкусу.

Наконец, собираем салат. Берем большое блюдо. Наливаем в блюдо соус и выкладываем все подготовленные овощи. Сбрызгиваем салат маслом . Украшаем салат семенами и маком.

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