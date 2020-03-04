Постный рецепт: чудесный торт "Сказка"

Предлагаем приготовить особенный торт с нежным бананово-шоколадным кремом.

В этом аппетитном десерте нет яиц и молочных продуктов, что делает его идеальным дополнением к постному меню.

Вкуснейший торт "Сказка", кроме прочего, готовится очень просто. После того, как испечется ягодный бисквит, с него следует срезать верх (эта корочка пойдет на крошку). Оставшийся корж нужно разрезать пополам и промазать кремом из бананов и шоколада.

Несколько часов в холодильнике – и вкусный тортик готов! Его детальный рецепт читайте по ссылке: Постный торт "Сказка". Там же доступно видео с описанием процесса приготовления.

Постный торт "Сказка"

Ранее FoodOboz публиковал рецепт нежного торта "Мимоза" с необычайно вкусным кремом.

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