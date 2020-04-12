Постные булочки с маком и орехами от Лизы Глинской

"Пробовали ли вы когда-нибудь постные булочки с маком и орехами? Без "длинной истории" с дрожжевым тестом – только вода и растительное масло.

Получаются такие же вкусные, как и сдобные – съедаются мигом. Приготовьте! " - предлагает OBOZREVATEL известный украинский кондитер Лиза Глинская.

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Тесто для булочек:

250 гр муки

8 гр разрыхлителя

50 гр сахара

соль

100 мл воды

40 гр растительного масла (рафинированного)

Начинка:

100 гр мака (можно заменить на орехи)

100 гр обжаренного грецкого ореха

120 гр сахара

КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?

Шаг 1

Готовим тесто. Соединяем в миске воду, растительное масло, сахар, соль.

Шаг 2

Добавляем муку с разрыхлителем. Замешиваем тесто, оборачиваем его пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на 30 минут.

Шаг 3

Готовим начинку. Мак замачиваем в теплой воде и оставляем на 30 минут.

Шаг 4

Грецкий орех обжариваем в духовке 170°С 10 минут.

Шаг 5

Процеживаем мак. Соединяем мак, орехи и сахар, пробиваем блендером до состояния пасты.

Шаг 6

Отдохнувшее тесто выкладываем на рабочую поверхность и раскатываем размером приблизительно 35х30 см.

Я обычно стол мукой не подпыляю, это тесто не липнет.

Шаг 7

Выкладываем на тесто начинку и сворачиваем в рулет. Нарезаем бруски толщиной 3 см. Выкладываем их на противень с пергаментом и выпекаем при температуре 180°С 20 минут.

После того, как булочки остынут, их лучше обернуть пищевой пленкой, чтобы они не черствели.

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