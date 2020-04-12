Постные булочки с маком и орехами от Лизы Глинской

"Пробовали ли вы когда-нибудь постные булочки с маком и орехами? Без "длинной истории" с дрожжевым тестом – только вода и растительное масло.
Получаются такие же вкусные, как и сдобные – съедаются мигом. Приготовьте! " - предлагает OBOZREVATEL известный украинский кондитер Лиза Глинская.
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Тесто для булочек:
250 гр муки
8 гр разрыхлителя
50 гр сахара
соль
100 мл воды
40 гр растительного масла (рафинированного)
Начинка:
100 гр мака (можно заменить на орехи)
100 гр обжаренного грецкого ореха
120 гр сахара
КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?
Шаг 1
Готовим тесто. Соединяем в миске воду, растительное масло, сахар, соль.
Шаг 2
Добавляем муку с разрыхлителем. Замешиваем тесто, оборачиваем его пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре на 30 минут.
Шаг 3
Готовим начинку. Мак замачиваем в теплой воде и оставляем на 30 минут.
Шаг 4
Грецкий орех обжариваем в духовке 170°С 10 минут.
Шаг 5
Процеживаем мак. Соединяем мак, орехи и сахар, пробиваем блендером до состояния пасты.
Шаг 6
Отдохнувшее тесто выкладываем на рабочую поверхность и раскатываем размером приблизительно 35х30 см.
Я обычно стол мукой не подпыляю, это тесто не липнет.
Шаг 7
Выкладываем на тесто начинку и сворачиваем в рулет. Нарезаем бруски толщиной 3 см. Выкладываем их на противень с пергаментом и выпекаем при температуре 180°С 20 минут.
После того, как булочки остынут, их лучше обернуть пищевой пленкой, чтобы они не черствели.
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