Постное меню: рецепт сказочно вкусного блюда с капустой

Блюд из белокочанной капусты настолько много, что трудно выделить из них что-то необычное и простое в приготовлении одновременно.

Но у FoodOboz это получилось! Мы предлагаем приготовить капусту по-особому. Кроме того, что это блюдо очень вкусное и сытное, оно также отвечает всем требованиям постного меню.

Капуста, тушенная с грибами луком, морковью и черносливом – прекрасный вариант диетического гарнира и овощной закуски. Чернослив придает капусте очень уместную кислинку и аппетитный аромат. А грибы дополняют гамму вкусов и обогащают блюдо белком.

Видеорецепт этого блюда смотрите тут: Тушеная капуста с черносливом и грибами.

Тушеная капуста с черносливом и грибами

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