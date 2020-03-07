Постное меню: рецепт самой вкусной и сытной грибной солянки

Сборный аппетитный суп из грибов и овощей - чудесное первое блюдо, и оно идеально впишется постное меню.
FoodOboz предлагает лучший рецепт грибной солянки, которая имеет все шансы стать вашей любимой.
Для супа понадобится три вида грибов – шампиньоны, вешенки, и сушеные грибы.
Пока сушеные грибы варятся с картофелем, следует сделать пережарку с луком, морковью, чесноком, помидорами (можно заменить томатной пастой), солеными огурчиками, вешенками и шампиньонами.
И не забудьте об оливках и лимоне – как известно, они важный атрибут любой солянки.
Детальный рецепт этого вкуснейшего постного блюда читайте по ссылке: Солянка грибная.
Солянка грибная
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