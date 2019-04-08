Пост 2019: пять нестандартных рецептов

Пост — отличное время для того что бы разнообразить свой привычный рацион питания, даже если вы начали поститься буквально за пару недель до Пасхи. Поэтому смело можно экспериментировать, ведь даже, казалось бы, из самых простых продуктов можно приготовить неописуемые блюда. А в том, что это удивит не только вас и, но ваших близких можете даже не сомневаться.
В своей недавней Instagram-публикации победитель украинского проекта "Мастер-шеф" Евгений Клопотенко поделился со своими подписчиками подборкой постных блюд. Рецепты настолько удивительные и креативные, что подойдут для любого повода и просто на каждый день.
Держи овощи, жуй. Или сиди на воде и хлебе. Вкусная еда? Неееет, у тебя же пост. Смирись или страдай. ⠀ Если вы решили поститься и обрекли себя на скучную еду, то притормозите. Я сейчас добавлю вкуса в вашу жизнь. Вообще, пост - это отличная почва для развития. У вас забрали привычную еду и заставили существовать в других условиях. Значит, время пробовать что-то новое и креативить. Ну, если хотите разнообразия в своей жизни. А я вам немного помогу. Поэтому ловите отличную подборку постных блюд. Highly recommended и для тех, кто решил жить без запретов. Потому что божественно в прямом и переносном. Ну что, ворвёмся в пост вкусно? ⠀ 1. Кто сказал, что цветную капусту можно только варить/жарить/запекать? Она потрясающая сырой. Хрустящая, сочная, немного острая. В сочетании с солёными огурцами и ароматным маслом - вкусная до безумия. 2. Добавлять крупы в салаты - это же просто гениально. Получается очень структурно и как-то особенно. Вот как табуле. Салат, который дарит веру в прекрасное. Можно миксовать его по-разному. Но у меня один из любимых вариантов - кускус с тыквой, оливками, пажитником и томатами. 3. Я ж сказал, что пост - это время экспериментов. Так вот, возьмите сырую гречку, замочите в свекольном соке, а потом смешайте с солеными огурцами, петрушкой, семенами тыквы и ароматным маслом. Перед тем, как пробовать - присядьте. А то у вас ноги подкосятся от удивления. Ведь эти простые ингредиенты ещё никогда не были такими вкусными. 4. Чечевичный суп. Мой любимый. Потому что не существует ничего идеальнее, чем кремовая чечевица с кинзой, чили и лимонным соком. 5. Если вы приготовите борщ без мяса, но добавите к нему чернослив и квашенные томаты, то расплачетесь. Вам будет обидно от того, что это так вкусно, а вы попробовали такой борщ только сейчас. 6. Готовы к полному разрыву шаблонов? Спагетти из цукини. Сырых. С очень структурными обжаренными вешенками, лимоном и мятой. У вас когда-нибудь тряслись руки от восторга? Вот это тот случай. 7. Сделайте песто, но с грецкими орехами. Получится песто-пхали. Соус, который сделает сумасшедше вкусной любую постную еду. ⠀ Все эти рецепты вы найдёте по ссылке в профиле.
1. К примеру, знали ли вы, что такая простая, на первый взгляд, цветная капуста, которую мы привыкли видеть вареной, жаренной или запечённой хороша и сырой? Да, особенно если добавить к ней соленые огурцы и ароматное масло. Вкус очень оригинальный и запоминающийся.
2. Чечевичный суп в дополнении с кинзой, чили и лимонным соком — беспроигрышный вариант для тех, кто любит нежную кремовую текстуру и пряный аромат.
3. Хорошей заправкой или соусом к любому постному блюду послужит песто с грецкими орехами. Тем, кому знаком вкус оригинального песто, он понравится и в новой вариации.
4. Куда же без борща? Без мяса, конечно. С черносливом и квашенными томатами. Такой борщ явно не надоест, а только порадует разнообразием и сочетанием ингредиентов.
5. Ну и, пожалуй, самый нестандартный и тем не менее очень вкусный вариант. Готовы? Сырая гречка, замачивается в свекольном соке, а затем смешивается с солеными огурцами, петрушкой, семенами тыквы и ароматным маслом. Вот это действительно неожиданное сочетание.
После таких рецептов понимаешь, что поститься не только полезно, а ещё и очень вкусно. Убедитесь сами и попробуйте приготовить вариант из подборки и расскажите нам о ваших впечатлениях.
Для тех, кто старается держаться в стороне от экспериментов мы приготовили несколько вариантов овощных салатов, рецепты которых уже можно найти на нашем сайте.
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