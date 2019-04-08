Пост 2019: пять нестандартных рецептов

Пост — отличное время для того что бы разнообразить свой привычный рацион питания, даже если вы начали поститься буквально за пару недель до Пасхи. Поэтому смело можно экспериментировать, ведь даже, казалось бы, из самых простых продуктов можно приготовить неописуемые блюда. А в том, что это удивит не только вас и, но ваших близких можете даже не сомневаться.

В своей недавней Instagram-публикации победитель украинского проекта "Мастер-шеф" Евгений Клопотенко поделился со своими подписчиками подборкой постных блюд. Рецепты настолько удивительные и креативные, что подойдут для любого повода и просто на каждый день.

1. К примеру, знали ли вы, что такая простая, на первый взгляд, цветная капуста, которую мы привыкли видеть вареной, жаренной или запечённой хороша и сырой? Да, особенно если добавить к ней соленые огурцы и ароматное масло. Вкус очень оригинальный и запоминающийся.

2. Чечевичный суп в дополнении с кинзой, чили и лимонным соком — беспроигрышный вариант для тех, кто любит нежную кремовую текстуру и пряный аромат.

3. Хорошей заправкой или соусом к любому постному блюду послужит песто с грецкими орехами. Тем, кому знаком вкус оригинального песто, он понравится и в новой вариации.

4. Куда же без борща? Без мяса, конечно. С черносливом и квашенными томатами. Такой борщ явно не надоест, а только порадует разнообразием и сочетанием ингредиентов.

5. Ну и, пожалуй, самый нестандартный и тем не менее очень вкусный вариант. Готовы? Сырая гречка, замачивается в свекольном соке, а затем смешивается с солеными огурцами, петрушкой, семенами тыквы и ароматным маслом. Вот это действительно неожиданное сочетание.

После таких рецептов понимаешь, что поститься не только полезно, а ещё и очень вкусно. Убедитесь сами и попробуйте приготовить вариант из подборки и расскажите нам о ваших впечатлениях.

Для тех, кто старается держаться в стороне от экспериментов мы приготовили несколько вариантов овощных салатов, рецепты которых уже можно найти на нашем сайте.

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