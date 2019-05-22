Посетители разозлили владельца ресторана, и он придумал наказание

Известный шотландский повар Дин Бэнкс решил взимать штрафы с клиентов, которые бронируют столики в его ресторане и не приходят (но вы можете и не ходить по ресторанам, а готовить дома вкусную шаурму).

Историю же предприимчивого шеф-повара рассказывает британский таблоид The Sun.

Отмечается, что мужчина стал известен как профессиональный повар и открыл в апреле свой собственный ресторан, - пока отзывы критиков о нем безупречные, и персонал работает над имиджем заведения и его прибыльностью.

В один день, в субботу, в ресторан Бэнкса не пришло сразу 14 посетителей, 30% от общего числа людей, забронировавших столики, из-за чего он потерял сразу тысячу фунтов (более 33 тысяч гривен), поскольку все незабронированные столики были заняты, и персонал был вынужден отказывать другим людям в обслуживании.

При этом, за шесть недель уже в четвертый раз не явилась после бронирования группа из восьми человек, - некоторые компании заказывают сразу несколько ресторанов, после чего выбирают, в какой бы точно хотели сходить.

Повар решил, что такое поведение "неприемлемо", в связи с чем теперь работает над внедрением системы, которая бы при бронировании столика онлайн взимала 65 фунтов (около 2 тысяч гривен) в случае, если посетители не приходят.

Именно столько денег стоит фиксированное дегустационное меню на субботу.

В случае, если причина отказа будет обоснована, штраф сниматься не будет.

Напомним, ранее известный повар шокировал людей внешним видом приготовленного им мясного блюда.

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