Популярный львовский ресторан кормил посетителей отравленной едой

Во Львове закрыли популярный ресторан "Червона рута", где 8 июня более 50 человек, включая детей, серьезно отравились. Чтобы быть уверенными в качестве еды, готовьте сами: вот топ-3 рецепта быстрых и вкусных блюд на ужин.

Решение о закрытии заведения была вынуждена принять городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций после выяснения всех деталей инцидента, пишет пресс-служба Львовского горсовета.

Специалисты Госпродпотребслужбы и Львовского лабораторного центра выявили большое количество нарушений в работе ресторана. Так, выяснилось, что блюда в заведении готовились с нарушениями норм, а во всех без исключения исследованных кулинарных изделиях обнаружили болезнетворные бактерии.

В результате употребления еды в этом ресторане пострадали по меньшей мере 55 человек.

"На сегодня мы имеем 55 человек пострадавших, из них 6 детей. В инфекционной больнице на лечении находится 46 человек, из них 5 детей", - сообщила чиновница госнадзора Зоряна Стоцко.

"Ресторан закрыт с 10 июня, направлено предписание для устранения недостатков и составлен протокол для привлечения к административной ответственности. Полиция возбудила уголовное производство по данному факту", - сообщает горсовет.

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