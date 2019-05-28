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Популярная блогер-вегетарианка стала есть мясо и преобразилась

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Финская блогер Вирпи Микконен (Virpi Mikkonen) отказалась от жесткой веганской диеты из-за проблем со здоровьем, после чего совершенно преобразилась (в частности, теперь она может готовить домашнюю шаурму).

Свежие фотографии обновленной себя женщина публикует на своих страницах в соцсетях.

Отмечается, что 38-летняя Вирпи не употребляла в пищу продукты с содержанием глютена, молока, мяса, сахара, рафинированные продукты.

Популярная блогер-вегетарианка стала есть мясо и преобразилась

Она много лет отстаивала правильность своего растительного питания, за что не единожды была награждена, пока в определенный момент не стала замечать серьезные проблемы со здоровьем, среди прочего, у нее пропала менструация, наступила ранняя менопауза, появилась сыпь на лице.

Популярная блогер-вегетарианка стала есть мясо и преобразилась

Именно врачи посоветовали ей начать есть мясо, когда она уже около 15 лет вообще его не ела.

Популярная блогер-вегетарианка стала есть мясо и преобразилась

Несмотря на шок, блогер последовала совету, начала есть мясо и яйца, которые ранее называла не иначе как "выкидышами кур", - вскоре после этого у нее наладился сон, вернулись месячные, она ощутила прилив сил и мотивации.

Популярная блогер-вегетарианка стала есть мясо и преобразилась

Вирпи утверждает, что проблема была не в веганстве, а в том, что оно не подходит ей из-за большого количества стресса в жизни.

Популярная блогер-вегетарианка стала есть мясо и преобразилась

Ранее она пила на завтрак смузи с сельдереем, петрушкой, укропом и огурцом, теперь же в течение дня ест омлет, фрикадельки, курицу, мясной бульон, иногда сыр.

Популярная блогер-вегетарианка стала есть мясо и преобразилась

Вы можете последовать ее примеру, и приготовить достаточно диетический и богатый белком стейк из телятины по этому рецепту.

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Власова Лера
Власова Лера
Спacибо тем, кто пoказал мне сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁4v7h1i Пpoстo пройдя oпрoс пoлyчилa почти полугодoвyю зарплатy)) Пoльзyйтеcь, пока ecть вoзможнoсть=)
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