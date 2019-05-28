Популярная блогер-вегетарианка стала есть мясо и преобразилась

Финская блогер Вирпи Микконен (Virpi Mikkonen) отказалась от жесткой веганской диеты из-за проблем со здоровьем, после чего совершенно преобразилась (в частности, теперь она может готовить домашнюю шаурму).

Свежие фотографии обновленной себя женщина публикует на своих страницах в соцсетях.

Отмечается, что 38-летняя Вирпи не употребляла в пищу продукты с содержанием глютена, молока, мяса, сахара, рафинированные продукты.

Она много лет отстаивала правильность своего растительного питания, за что не единожды была награждена, пока в определенный момент не стала замечать серьезные проблемы со здоровьем, среди прочего, у нее пропала менструация, наступила ранняя менопауза, появилась сыпь на лице.

Именно врачи посоветовали ей начать есть мясо, когда она уже около 15 лет вообще его не ела.

Несмотря на шок, блогер последовала совету, начала есть мясо и яйца, которые ранее называла не иначе как "выкидышами кур", - вскоре после этого у нее наладился сон, вернулись месячные, она ощутила прилив сил и мотивации.

Вирпи утверждает, что проблема была не в веганстве, а в том, что оно не подходит ей из-за большого количества стресса в жизни.

Ранее она пила на завтрак смузи с сельдереем, петрушкой, укропом и огурцом, теперь же в течение дня ест омлет, фрикадельки, курицу, мясной бульон, иногда сыр.

Вы можете последовать ее примеру, и приготовить достаточно диетический и богатый белком стейк из телятины по этому рецепту.

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