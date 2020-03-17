Поможет ли водный режим в период карантина

Можно ли за счет воды повысить работоспособность организма, как правильно соблюдать водный режим в период карантина? Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала диетолог-иммунолог Людмила Гончарова.

"Водный режим крайне важен для восстановления иммунитета. Именно водный режим влияет на наше самочувствие. Очень многое зависит от состояния кишечника, так как именно кишечник вырабатывает первичные гормоны, которые и запускают работу нашей нервной системы.

При нормальной работе кишечника стул и опорожнение должны быть каждый день.

Любые запоры — это провокация токсикоинфекционных заболеваний. Иными словами, любые запоры снижают уровень иммунитета. Поэтому водный режим нужно соблюдать, особенно это касается людей, склонных к запорам.

Если говорить о нормах, то суточная норма воды для ребенка составляет 80 мл. на 1 кг. веса. Для взрослого с нормальным весом по индексу массы тела, суточная норма воды должна быть не менее 40 мл. на 1 кг. веса. Речь идет о чистой воде, а не о компотах, борщах и любой другой жидкости, которую мы получаем с пищей. Чтобы из нашего организма выходило все ненужное, нужна именно чистая вода.

Все остаточные метаболические сегменты выходят из организма только за счет воды, ни одна другая жидкость воду в данном случае не заменит. Любые обменные процессы в нашем организме совершаются только благодаря воде.

Не нужно пить кипяченую воду, компоты, узвары и т.д. К сожалению, кроме углеводов они ничего в себе не несут. При термической обработке витамины и минералы разрушаются и не имеют уже никакой биологической ценности. Именно поэтому витамины и минералы лучше получать из свежих фруктов и овощей, а что касается водного баланса, то это должна быть чистая свежая вода".

Также диетолог рассказала OBOZREVATEL о том, стоит ли во время карантина употреблять алкоголь. С этими рекомендациями вы можете ознакомиться здесь.

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