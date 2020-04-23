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Польпетте от итальянских поваров

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OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Рецептом польпетте в ютубе поделились итальянские повара Марко Черветти (Marco Cervetti) и Паоло Чиафеле (Paolo Chiafele).

Польпетте от итальянских поваров

ПОЛЬПЕТТЕ ПО-НЕАПОЛИТАНСКИ

Ингредиенты

  • свинина - 500 гр,

  • телятина - 500 гр,

  • чеснок - 5 зубчиков,

  • петрушка - по вкусу

  • яйца - 4-5 шт,

  • пармезан - 200 гр,

  • панировочные сухари - 100 гр,

  • соль - по вкусу,

  • перец - по вкусу

  • оливковое масло - 50 мл,

  • томаты в собственном соку - 500 гр,

  • растительное масло для фритюра

Приготовление

Свинину и телятину моем, вытираем бумажным полотенцем и нарезаем на крупные куски. При помощи мясорубки превращаем мясо в фарш.

В сотейник наливаем оливковое масло и ставим на плиту. Как только масло слегка нагреется, выливаем в сотейник измельченные томаты в собственном соку. Добавляем соль по вкусу.

Доводим массу до кипения и даем провариться около 8-10 минут. Чистим и измельчаем чеснок. Мелко нарезаем петрушку. Чеснок и петрушку отправляем в миску с фаршем. Добавляем соль и молотый перец по вкусу.

Добавляем в миску с фаршем сырые яйца и натертый пармезан. Добавляем панировочные сухари. Перемешиваем все ингредиенты, добавляем несколько столовых ложек оливкового масла и еще раз все перемешиваем.

Ставим на плиту еще одну сковороду или сотейник. Наливаем растительное масло и ждем, когда оно нагреется. Из фарша формируем маленькие тефтельки. Обжариваем тефтельки во фритюре до румяной корочки.

Поджаренные тефтельки кладем в форму для запекания, заливаем томатным соусом и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 40 минут. Подаем блюдо с любым гарниром на ваше усмотрение.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Питание Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт питание продукты
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