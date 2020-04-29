Полезные сырники с семолой от диетолога
OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.
Рецептом в соцсети Facebook поделилась диетолог Лора Филиппова.
ПОЛЕЗНЫЕ СЫРНИКИ
Ингредиенты
творог 5 или 9% - 300 гр,
яйцо - 1 шт,
сахарная пудра - 2 ч. л,
соль - щепотка,
мука из твердых сортов пшеницы (семола) - 1-2 ст. л,
цельнозерновая мука - для обваливания сырников,
растительное масло - для смазывания сковороды
Приготовление
Творог кладем в чашу блендера. Добавляем яйцо, сахарную пудру, соль и перебиваем все в однородную массу.
Добавляем семолу. Количество зависит от творога. Чем ее меньше, тем нежнее будут сырники, поэтому в идеале лучше использовать сухой творог.
Формируем шарики и обваливаем их в цельнозерновой муке.
Хорошо разогретую антипригарную сковороду смазываем маслом и обжариваем сырники с двух сторон. Румяные сырники снимаем на бумажную салфетку, чтобы убрать излишки масла.
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