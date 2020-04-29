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Полезные сырники с семолой от диетолога

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OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, которые стали особенно популярны в период карантина.

Рецептом в соцсети Facebook поделилась диетолог Лора Филиппова.

Полезные сырники с семолой от диетолога

ПОЛЕЗНЫЕ СЫРНИКИ

Ингредиенты

  • творог 5 или 9% - 300 гр,

  • яйцо - 1 шт,

  • сахарная пудра - 2 ч. л,

  • соль - щепотка,

  • мука из твердых сортов пшеницы (семола) - 1-2 ст. л,

  • цельнозерновая мука - для обваливания сырников,

  • растительное масло - для смазывания сковороды

Приготовление

Творог кладем в чашу блендера. Добавляем яйцо, сахарную пудру, соль и перебиваем все в однородную массу.

Добавляем семолу. Количество зависит от творога. Чем ее меньше, тем нежнее будут сырники, поэтому в идеале лучше использовать сухой творог.

Формируем шарики и обваливаем их в цельнозерновой муке.

Хорошо разогретую антипригарную сковороду смазываем маслом и обжариваем сырники с двух сторон. Румяные сырники снимаем на бумажную салфетку, чтобы убрать излишки масла.

Также диетолог рассказал OBOZREVATEL как правильно отказаться от употребления сахара. С рекомендациями эксперта можно ознакомиться здесь.

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Автор
Елена Коваленко
Темы
Питание Кулинарные статьи Кулинарные советы Кулинарные новости Рецепты
Теги
рецепт питание диетолог продукты
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