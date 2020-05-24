Полезные конфеты от диетолога

Елена Коваленко FoodOboz 12:00, 24.05.2020

OBOZREVATEL продолжает публиковать интересные рецепты, ставшие особенно популярны ми в период карантина.

Сегодня мы хотим предложить вашему вниманию рецепт, которым в соцсети Facebook поделилась диетолог Юлия Порадун.

ПОЛЕЗНЫЕ КОНФЕТЫ

Ингредиенты

  • пророщенная зелёная гречка 100-150гр,

  • финики - 150гр,

  • лимон - 1/3 шт,

  • какао масло 40-50гр.

Приготовление

Гречку промыть и высыпать в плоскую миску, залить немного водой, чтобы она была в воде, но не тонула в ней. В теплом месте через сутки гречка прорастает. Взбиваем проросшую гречку в блендере.

Заливаем водой финики, через 30 минут они станут мягче и можно вынимать косточки. Взбиваем финики в блендере вместе с гречкой и кусочком лимона. Разогреваем масло на водяной бане или в микроволновке. Все перемешиваем и формируем шарики. Конфеты можно полить глазурью или посыпать какао. Убираем конфеты в холодильник на 3-4 часа, чтобы они застыли.

Также OBOZREVATEL писал о том, опасно ли во время карантина покупать овощи и фрукты. С советами специалиста по этому вопросу можно ознакомиться здесь.

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